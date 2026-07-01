El Mundial de la trituradora: 7 técnicos ya rodaron en Norteamérica 2026

La Copa del Mundo no perdona. Mientras un puñado de selecciones sigue alimentando el sueño de la gloria eterna, los bancos del torneo ya sangran. El fútbol de élite no sabe de procesos a largo plazo y esta edición está rompiendo récords de velocidad a la hora de cortar cabezas.

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Beccacece fuera de Ecuador tras el golpe mexicano

El último sismo se sintió en Sudamérica. Sebastián Beccacece dejó de ser el director técnico de Ecuador. El estratega argentino no resistió el impacto de quedar eliminado en los dieciseisavos de final a manos de la coanfitriona México. La expectativa en torno a la “Tri” era gigante, más aún tras terminar segundo en Eliminatorias, pero el margen de error en estos torneos es nulo: una caída y a la calle.

Bielsa y un adiós histórico con Uruguay: “El peor Mundial”

El banco charrúa se quedó sin ‘Loco’. Marcelo Bielsa ofreció una monumental conferencia de prensa para despedirse de Uruguay, cerrando un ciclo que terminó en pesadilla. La Celeste firmó una de las peores campañas mundialistas de su historia, armando las valijas en una fase de grupos donde el panorama era accesible ante España, Cabo Verde y Arabia Saudita. El idilio se rompió y el proceso se pulverizó.

La primera víctima y el caos en Corea del Sur

La guillotina mundialista se estrenó temprano en el torneo. Apenas rodó la pelota, Túnez sufrió una humillante goleada 5-1 ante Suecia en el debut; la federación tunecina no titubeó y “rajó” de inmediato a Sabri Lamouchi en lo que ya es el despido más veloz de la copa. Por otro lado, en Corea del Sur se vivió el caso más tenso. Pese a que arrancaron con ilusión remontándole 2-1 a la República Checa, el rendimiento del equipo en el Grupo A se desmoronó por completo. La prensa y la afición no perdonaron un nefasto pasar por el torneo, empujando a Hong Myung Bo a la puerta de salida bajo una lluvia de críticas.

La lista negra de los despedidos

El recuento de bajas tras la fase de grupos y los primeros cruces directos deja un panorama desolador. Sabri Lamouchi dejó su cargo en Túnez tras el debut, seguido rápidamente por Steve Clarke en Escocia y Hong Myung Bo en Corea del Sur. A ellos se sumaron Miroslav Koubek en República Checa, el histórico adiós de Marcelo Bielsa en Uruguay, la renuncia de Ronald Koeman en Países Bajos y, finalmente, la eliminación de Sebastián Beccacece en Ecuador.

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Esta radiografía del fracaso demuestra que el Mundial de Norteamérica 2026 no solo está reordenando el mapa de los candidatos al título, sino que está reconfigurando el fútbol global en tiempo real. Siete gigantes quedaron vacantes en cuestión de días, una prueba irrefutable de que, en la máxima cita del fútbol, el banco de suplentes es el lugar más peligroso del mundo.