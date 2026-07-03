Mundial de Fútbol
03 de julio de 2026 a la - 11:02

Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del viernes 3 de julio

Lionel Messi de Argentina observa durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argentina en el Dallas Stadium el en Arlington, Texas.
Lionel Messi de Argentina observa durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argentina en el Dallas Stadium el en Arlington, Texas.205610+0000 DAVID RAMOS

La ronda de los 32 mejores llega a su fin con una cartelera de tres partidos. La atención central estará puesta en la presentación de la vigente campeona del mundo, Argentina, que buscará ratificar su condición de favorita ante la sorprendente selección de Cabo Verde.

Por ABC Color

Australia y Egipto abren el fuego en Texas

La actividad futbolística comenzará a las 15:00 en el AT&T Stadium. Australia, que accedió a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo D, se enfrentará a Egipto, combinado que logró su clasificación tras escoltar al líder del Grupo G. Este duelo reviste una importancia doble, ya que el seleccionado que resulte vencedor se medirá en la siguiente ronda ante el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde. La conducción arbitral estará a cargo del uruguayo Gustavo Tejera.

Mohamed Salah de Egipto observa durante el partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Egipto e RI de Irán en el Seattle Stadium, en Seattle, Washington.
Mohamed Salah de Egipto observa durante el partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Egipto e RI de Irán en el Seattle Stadium, en Seattle, Washington.

La campeona del mundo busca los octavos de final

A las 19:00, el Hard Rock Stadium será el escenario para el plato fuerte de la jornada. Argentina, defensora de la corona y clasificada con puntaje ideal en el Grupo J, medirá fuerzas ante Cabo Verde. El conjunto africano se convirtió en la revelación del certamen al avanzar como segundo del Grupo H gracias a tres empates consecutivos. Al momento de saltar al campo de juego, ambos equipos ya conocerán el destino de su llave, puesto que el rival del ganador saldrá del partido previo entre australianos y egipcios. El árbitro designado es el canadiense Drew Fischer.

Lionel Messi #10 de Argentina observa durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argentina en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas.
Lionel Messi #10 de Argentina observa durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argentina en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas.

Colombia cierra la jornada frente a la potencia física de Ghana

El último boleto a los octavos de final se disputará a las 22:30 en el Arrowhead Stadium. Colombia, que llega con el impulso de haber liderado de forma invicta el Grupo K, se enfrentará a Ghana, combinado que selló su pasaporte a esta fase eliminatoria como uno de los mejores terceros de la competencia. El incentivo es alto para ambas escuadras, ya que Suiza aguarda en la próxima etapa para medir fuerzas con el ganador de este encuentro. El arbitraje correrá por cuenta del francés Clément Turpin.

James Rodríguez de Colombia reacciona durante el partido del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium en Miami Gardens, Florida.
James Rodríguez de Colombia reacciona durante el partido del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium en Miami Gardens, Florida.

¿Dónde seguir los partidos en vivo?

Para seguir el minuto a minuto, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Cronograma de partidos

15:00 — Austria vs. Egipto (Arlington)

  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

19:00 — Argentina vs. Cabo Verde (Miami Gardens)

  • Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
  • Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

22:30 — Colombia vs. Ghana (Kansas City)

  • Árbitro: Clement Turpin (Francia)
  • Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

  • Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
  • Personal TV: Canal 12 o 51
  • Claro TV: Canal 16
  • Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

  • Tigo Star: Canal 8
  • Personal TV: Canal 17 o 23
  • Claro TV: Canal 20
  • Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

  • Tigo Star: Canal 10
  • Personal Flow: Canal 10
  • Copaco IPTV: Canal 13
  • Claro TV: Canal 22
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