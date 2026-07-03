Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del viernes 3 de julio

Australia y Egipto abren el fuego en Texas

La actividad futbolística comenzará a las 15:00 en el AT&T Stadium. Australia, que accedió a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo D, se enfrentará a Egipto, combinado que logró su clasificación tras escoltar al líder del Grupo G. Este duelo reviste una importancia doble, ya que el seleccionado que resulte vencedor se medirá en la siguiente ronda ante el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde. La conducción arbitral estará a cargo del uruguayo Gustavo Tejera.

La campeona del mundo busca los octavos de final

A las 19:00, el Hard Rock Stadium será el escenario para el plato fuerte de la jornada. Argentina, defensora de la corona y clasificada con puntaje ideal en el Grupo J, medirá fuerzas ante Cabo Verde. El conjunto africano se convirtió en la revelación del certamen al avanzar como segundo del Grupo H gracias a tres empates consecutivos. Al momento de saltar al campo de juego, ambos equipos ya conocerán el destino de su llave, puesto que el rival del ganador saldrá del partido previo entre australianos y egipcios. El árbitro designado es el canadiense Drew Fischer.

Colombia cierra la jornada frente a la potencia física de Ghana

El último boleto a los octavos de final se disputará a las 22:30 en el Arrowhead Stadium. Colombia, que llega con el impulso de haber liderado de forma invicta el Grupo K, se enfrentará a Ghana, combinado que selló su pasaporte a esta fase eliminatoria como uno de los mejores terceros de la competencia. El incentivo es alto para ambas escuadras, ya que Suiza aguarda en la próxima etapa para medir fuerzas con el ganador de este encuentro. El arbitraje correrá por cuenta del francés Clément Turpin.

¿Dónde seguir los partidos en vivo?

Para seguir el minuto a minuto, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Cronograma de partidos

15:00 — Austria vs. Egipto (Arlington)

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Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

19:00 — Argentina vs. Cabo Verde (Miami Gardens)

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

22:30 — Colombia vs. Ghana (Kansas City)

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece