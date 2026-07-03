Suiza avanza a octavos sin sudar, ante una selección de Argelia sin poder ofensivo

La selección de Suiza se impuso 2-0 a su par de Argelia, en un partido que los “rojos” dominaron y tuvieron las mejores alternativas de gol contra los africanos, disputado este viernes por el Mundial 2026.

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Los europeos consiguieron anotar muy temprano en cada mitad, con el primero de ellos por intermedio de Embolo a los 10′, mientras que Ndoye hizo lo mismo apenas iniciada la complementaria, a los 46′.

El partido controlado por los “relojeros”, si bien tuvo acciones de peligro ante las vallas de Kobel y Zidane, fue bastante discreto en líneas generales.

En cuanto a recientes presentaciones de los helvéticos, habían arribado a esta misma instancia en Qatar 2022. En sus mejores actuaciones históricas en 13 presentaciones mundialistas, accedieron a cuartos de final en tres ocasiones, en Italia 1934, Francia 1938 y como anfitriones, en 1954.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio BC Place de Vancouver. Árbitro: Yael Falcón Pérez, Asistente 1: Maximiliano Del Yesso, Asistente 2: Facundo Rodriguez (argentinos), Cuarto árbitro: Kevin Ortega, Quinto árbitro: Michael Orué (peruanos), VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina), AVAR: Erick Miranda (México), SVAR: Juan Lara (Chile).

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Alineaciones

Suiza: Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria (87′ Silvan Widmer), Remo Freuler, Johan Manzambi (70′ Noé Okafor), Granito Xhaka; Breel Embolo (82′ Zeki Amdouini), Dan Ndoye (87’ Michel Aebischer) y Rubén Vargas (70′ Fabian Rieder). D.T.: Murat Yakin.

Argelia: Luca Zidane; Aissa Mandi, Raya Ait-Nouri Rafik Belghali (82′ Adil Boulbina), Ramy Bensebaini; Raiz Zerrouki (58′ Amine Gouiri), Houssem Aouar (58′ Jaouen Hadjam), Tarifas Chaibi, Nabil Bentaleb (14′ Hicham Boudaoui), Ibrahim Maza; Riyad Mahrez (71′ Anis Hadj Moussa). D.T.: Vladimir Petkovic.

Goles: 10′ Brael Embolo, 46′ Dan Ndoye (S).

Amonestados: Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui (A).