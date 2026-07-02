Paraguay perfila el once para medirse con Francia

La selección paraguaya retomó este jueves sus entrenamientos en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, donde ya comenzó a preparar el duelo frente a Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará este sábado desde las 17:00 hora local (18:00 de Paraguay) en el estadio de Philadelphia.

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El equipo dirigido por Gustavo Alfaro podría presentar una base muy similar a la que viene de protagonizar la histórica clasificación ante Alemania, aunque con una variante importante en la mitad de la cancha: el ingreso de Diego Gómez por Damián Bobadilla.

Hasta el momento, la Albirroja mantendría la línea de cuatro defensores con Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso. En el mediocampo se perfilan Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza, dejando en ofensiva a Julio Enciso junto a Gabriel Ávalos.

Sin embargo, el cuerpo técnico no descarta modificar el esquema y apostar por un solo punta. En ese caso, Bobadilla podría meterse nuevamente en la mitad de la cancha para reforzar la marca, mientras Enciso quedaría como principal referencia ofensiva, acompañado por la velocidad de Almirón y la capacidad de asociación de Diego Gómez.

En cuanto al plantel, la baja confirmada sigue siendo la de Omar Alderete, quien continúa con trabajos de recuperación por la lesión en la rodilla y no estaría disponible para el choque ante los franceses.

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Agenda cargada en la previa

Paraguay continúa instalado en Philadelphia, mientras que Francia mantiene su base en Boston. Este jueves, ambos seleccionados trabajaron a puertas cerradas, aunque la agenda del viernes tendrá varias actividades protocolares y de prensa en la antesala del encuentro.

La jornada se abrirá con la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro y un futbolista de la selección paraguaya, prevista para las 15:30 de Paraguay en el Linc. Una hora después, a las 16:30, será el turno del entrenador francés Didier Deschamps junto a un jugador de los Blues.

Posteriormente, Francia entrenará desde las 18:00 con acceso para la prensa durante los primeros 15 minutos en el predio de los Eagles. En tanto, Paraguay tendrá zona mixta con dos futbolistas a las 19:15 y luego, a las 19:30, cumplirá una nueva práctica en la Universidad de Pensilvania, también con acceso limitado para los medios durante el arranque de la sesión.

Con la confianza en alza tras el histórico golpe ante Alemania, la Albirroja ya se enfoca en otro desafío de enorme exigencia: medirse con Francia por un lugar entre los ocho mejores del Mundial.