Didier Deschamps: “Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay”

El pase a los cuartos de final no le salió gratis a Francia. El triunfo por la mínima diferencia, sellado con un penal convertido por Kylian Mbappé en el complemento, dejó secuelas en el campamento galo tras un encuentro marcado por el roce físico y un final a pura tensión.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el seleccionador Didier Deschamps analizó el duro escollo que representó el conjunto guaraní y, si bien respetó la propuesta táctica, no ocultó su malestar por el clima que se vivió en el campo de juego.

El planteo guaraní y los cruces verbales

El técnico francés aseguró que su cuerpo técnico ya había preparado al plantel para enfrentar un esquema cerrado, pero lamentó la disparidad de criterio del arbitraje a la hora de repartir las tarjetas amarillas. Sobre la estrategia paraguaya, fue tajante.

“No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo”, disparó el estratega, dejando en evidencia la alta temperatura con la que se disputó el encuentro.

Pese a las quejas por las amonestaciones y el desarrollo trabado, Deschamps reconoció la capacidad competitiva de su rival: “Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra”.

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Además, valoró el peso anímico de haber sacado adelante un compromiso de esta naturaleza: “Ganar así también es bueno porque no todos los jugadores que están aquí tienen experiencia en un Mundial”.

La tangana final y el respaldo a Mbappé

El pitazo final estuvo lejos de traer calma. Una tangana entre ambos planteles se desató en el terreno de juego, con Kylian Mbappé como uno de los principales focos de conflicto. Frente a las críticas que suele recibir el delantero del Real Madrid, su entrenador no dudó en escudarlo.

El DT aseguró que el atacante “tiene una imagen para algunos en el exterior que no es para nada la realidad”. Asimismo, sobre los empujones y reclamos que cerraron la noche, Deschamps prefirió restarle dramatismo y enfocarse en el saldo deportivo, afirmando que “lo más importante fue que no hubiera líos, perder jugadores o recibir tarjetas”.

Marruecos, el próximo obstáculo en Boston

Con el boleto a cuartos de final asegurado, Francia deberá viajar a Boston para medirse el próximo jueves ante un viejo conocido. Deschamps catalogó al combinado africano como “uno de los mejores equipos del Mundial”, recordando el cruce de semifinales que protagonizaron en Qatar 2022.

“Marruecos, por todo lo que ha hecho y por lo que he visto hoy, confirma que es un muy, muy buen equipo. Uno no llega a los cuartos de final de un Mundial por casualidad”, concluyó el técnico galo, anticipando otra batalla táctica en su camino hacia el título.