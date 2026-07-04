La utopía de Gustavo Alfaro con la Albirroja

“Lo peor que me pueden decir a mí es que soy un improvisado, yo no improviso. Antes de tomar una decisión la pienso 1000 veces, le doy vuelta 100 veces, planteo todas las hipótesis posibles de conflicto y después tomo la decisión”, dijo Gustavo Alfaro (63 años) en la víspera del cruce de octavos de final de este sábado frente a Francia, a las 18:00 de Paraguay.

Alfaro llegó a Paraguay en 2024, cuando la Albirroja naufragaba en las Eliminatorias sudamericanas tras una humillante Copa América. En pocos meses la llevó a derrotar a Brasil y Argentina, y a sellar el billete para un Mundial por primera vez desde 2010.

“Este equipo hace un año y nueve meses estaba fuera de todo”, recuerda a menudo el técnico. No era la primera vez que asumía un reto de este tipo. Logró sus mayores éxitos al frente del modesto Arsenal de Sarandí, al que condujo a conquistar la Copa Sudamericana y el Clausura argentino.

Años más tarde también llevó a Ecuador al Mundial de Qatar 2022, otra misión imposible cuando asumió el cargo. “Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron, fueron pacientes, fueron perseverantes, fueron cazadores de utopías imposibles. Porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está en pie”, dijo Alfaro en esa ocasión.

Al “cazador de utopías imposibles” -sobrenombre que da título a un libro escrito por Alfaro en el que desarrolla su filosofía como entrenador-, ni siquiera le inquietó el 4-1 que Paraguay encajó ante Estados Unidos, uno de los anfitriones, en su debut en el Mundial. Rascó un 1-0 ante Turquía pese a jugar toda la segunda parte con uno menos por la expulsión de Miguel Almirón y selló la clasificación con un 0-0 ante Australia en un partido en el que salió a no perder, lo que le costó muchas críticas. “Nos van a dar por muertos, pero estamos aquí y vamos a pelear”, dijo tras ese partido.

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Un método innegociable

De la escuela de técnicos de largas charlas, carga táctica y una relación muy pedagógica con el grupo, casi de filósofo, Alfaro comparte rasgos con el también santafesino Marcelo Bielsa, que acaba de vivir en Uruguay el desgaste de ese modelo que no convenció al vestuario charrúa.

Bielsa confesó que los jugadores le habían pedido charlas más cortas para “no sobreexigir la atención de las mentalidades más jóvenes”, pero a Alfaro, su triunfo sobre Alemania, le ha dado crédito suficiente para acallar incluso a los más críticos, liderados por el mítico guardameta José Luis Chilavert.

“Alfaro es un personaje que no sabe nada de fútbol, él lo único que sabe es hablar. En las declaraciones que hace denigra al futbolista paraguayo”, dijo Chilavert. “Le pusieron una alfombra roja a una persona que en su puta vida vivió el éxito, siempre falló, en San Lorenzo de Almagro, en Boca Juniors”, añadió.

Pero Alfaro tiene una utopía irrenunciable, “por más que tenga al mundo en contra”. “Si no, sería como perder dos veces: pierdo el partido y porque traiciono mis convicciones. Y esa es la peor derrota que puede tener un entrenador”.

Este sábado, Paraguay tendrá enfrente a la todopoderosa Francia, la gran favorita al título. Aferrado a su utopía, Alfaro afrontará el desafío fiel a la idea que expuso antes de eliminar a Alemania: “Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Fíjate dónde está el sol, porque puede ser la sombra que proyecta un enano”.