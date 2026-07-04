Mundial 2026: Mbappé, el ‘Judas Kái’ del San Juan del Mercado 4

Sobre la avenida Silvio Pettirossi se celebró hoy el día de San Juan del Mercado 4 de Asunción, con una amplia oferta de comidas típicas y juegos tradicionales de esa festividad.

El evento comenzó a las 7:00 y se extendió hasta las 15:00, funcionando también como una previa de los eventos en torno al partido que disputará hoy a las 18:00 la selección paraguaya de fútbol contra Francia, en octavos de final del Mundial 2026.

Uno de los aspectos más icónicos del San Juan paraguayo es el ‘Judas Kai’, una figura que normalmente es caracterizada como un personaje famoso o un político y es quemada durante los festejos.

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En el Mercado 4, sin embargo, el Judas Kái fue reservado para una personalidad inusual: el futbolista francés Kylian Mbappé, principal estrella de la selección francesa a la que hoy enfrentará la Albirroja en Estados Unidos.

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Miles en el microcentro para ver a la Albirroja

Se espera que miles de personas se reúnan hoy en el microcentro de Asunción para seguir en vivo el partido entre Paraguay y Francia por medio de pantallas gigantes que están instaladas sobre la calle Palma, en la zona del Panteón de los Héroes, y en las plazas del Cabildo.