Trump agradece a la FIFA por anular suspensión de Balogun

La suspensión de este castigo permitirá a la selección coanfitriona, Estados Unidos, contar con su máximo goleador, Folarin Balogun, para el choque ante Bélgica, a disputarse este lunes por los octavos de final, a disputarse en Seattle, a las 21:00 de Paraguay.

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“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la suspensión del castigo a Balogun.

Balogun, máximo goleador del Team USA con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0.

El atacante del Mónaco estaba siendo la figura del duelo en Santa Clara (California) tras anotar el primer tanto en el minuto 45. Pero el choque deparaba un inesperado giro de guion cuando Balogun vio una tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón.

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La infortunada acción dejaba a la escuadra de Mauricio Pochettino sin su delantero más inspirado para el intento de avanzar a los cuartos de final, su techo en la era moderna de los Mundiales.

Pero la situación de Balogun dio otro vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, que comenzó confirmando que Balogun recibía un partido de sanción por su expulsión.

Ese castigo, sin embargo, “queda en suspenso durante un período de prueba de un año” en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado. “Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, agregó el texto.