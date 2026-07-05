Haaland tumba a Brasil y Noruega estira su increíble paternidad rumbo a cuartos

Brasil volvió a estrellarse contra su kriptonita escandinava y firmó un fracaso mayúsculo al caer 1-2 ante Noruega en el MetLife Stadium. Mientras los “vikingos rojos” celebran su histórica primera clasificación a los cuartos de final, el debut de Carlo Ancelotti en un gran torneo con la “Verdeamarela” se tiñó de pesadilla, empeorando incluso los registros de su predecesor, Tite, quien al menos había pisado los cuartos en las últimas dos citas mundialistas.

El plan de Ancelotti naufragó desde el pitazo inicial, apostando por ceder la iniciativa con una falta de tensión idéntica a la de su debut ante Marruecos. Noruega tardó apenas tres minutos en aprovecharlo: una transición veloz permitió a Alexander Sørloth desbordar y asistir a Berg para fusilar a Alisson. Para fortuna de Brasil, el atacante del Atlético de Madrid había arrancado en fuera de juego y el grito de gol fue anulado.

El muro Nyland y el fantasma de los penaltis

La estrategia brasileña de contragolpear explotando la velocidad de Vinícius Júnior parecía dar frutos cuando Matheus Cunha fue derribado en el área por Ajer. Tras la oportuna corrección del VAR, la Canarinha tuvo la oportunidad dorada desde los doce pasos en el minuto 17. Sin embargo, Bruno Guimarães ejecutó un remate flojo y centrado que Ørjan Nyland —el arquero libre tras finalizar su contrato con el Sevilla y auténtica figura de la noche— detuvo sin problemas.

A pesar del error, Brasil ajustó las piezas bajo las órdenes de un sereno Ancelotti. Gabriel Martinelli, la gran novedad en el once por el lesionado Lucas Paquetá, se convirtió en una pesadilla por la banda izquierda. Solo los reflejos felinos de Nyland evitaron que un centro suyo fuera conectado por Guimarães, y minutos después, el propio portero le ahogó el grito de gol a Vinícius tras una pérdida comprometedora de Martin Ødegaard.

Los cambios de Solbakken desactivaron a Brasil

En el entretiempo, el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, movió el banco con maestría: sacó a un desgastado Sørloth y a un errático Nusa para meter a los revulsivos Oscar Bobb y Andreas Schjelderup. Ancelotti respondió enviando a la cancha a Endrick, el “Deseado”, quien apenas ingresó tuvo un mano a mano inmejorable tras una asistencia mágica de Vinícius, pero un control largo le impidió definir con comodidad ante la rápida salida de Nyland.

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Con el correr de los minutos, la urgencia de evitar la prórroga hizo que Brasil se partiera en defensa. En un intento desesperado por inclinar la balanza, Ancelotti mandó a la cancha a Neymar, desatando la locura en las gradas del MetLife. Sin embargo, el ingreso del astro paulista tuvo un efecto adverso: reactivó el circuito de juego de Noruega.

El show del “Androide”

Fue entonces cuando apareció el factor diferencial del torneo. En el minuto 83, Schjelderup mandó un centro milimétrico al corazón del área y Erling Haaland se elevó como un coloso, ganándole la posición a su némesis de la Premier League, Gabriel Magalhães, para clavar un cabezazo letal que abrió el marcador.

Con una Brasil volcada al ataque y completamente desarmada atrás, el delantero del Manchester City frotó la lámpara nuevamente. Tras recibir otra asistencia del indomable Schjelderup, Haaland sacó un latigazo raso desde fuera del área, ajustado al poste, que dejó estupefacto a Alisson y firmó su séptimo gol en la competición.

La pena máxima convertida por Neymar en el último suspiro del descuento fue un mero maquillaje para una eliminación dolorosa y justa. Brasil estira su agonía mundialista, mientras que Noruega ya arma las maletas para viajar a Miami, donde el próximo 11 de julio se medirá ante el ganador del choque entre Inglaterra y México por un boleto a las semifinales.

Síntesis del partido:

Brasil (1): Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Gabriel Martinelli (Neymar, minuto 68), Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson, minuto 79); Rayan (Danilo Santos, minuto 68), Matheus Cunha (Endrick, minuto 58) y Vinícius Júnior. Entrenador: Carlo Ancelotti.

Noruega (2): Ørjan Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes, minuto 64), Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe (Leo Ostigard, minuto 90+5); Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, minuto 46), Alexander Sørloth (Oscar Bobb, minuto 46) y Erling Haaland. Entrenador: Ståle Solbakken

Goles: 0-1, minuto 79: Haaland. 0-2, minuto 90: Haaland. 1-2, minuto 90+10: Neymar, de penalti. Árbitro: Ismail Elfath (EE.UU.). Amonestó al brasileño Neymar (minuto 90+6).

Incidencias: eliminatoria de los octavos de final del Mundial 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EE.UU.), ante 80.663 espectadores, lleno, según la FIFA.