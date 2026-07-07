Mundial de Fútbol
07 de julio de 2026 a la - 21:23

Suiza se queda con el último boleto y así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

Los jugadores de Suiza celebran con sus aficionados tras ganar el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia, en Vancouver, Canadá.
Los jugadores de Suiza celebran con sus aficionados tras ganar el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia, en Vancouver, Canadá.BOB FRID

Los helvéticos eliminaron a Colombia por penales y se metieron entre los ocho mejores del planeta. La acción arranca este jueves en Boston con un choque electrizante.

Por ABC Color

Con la clasificación de Suiza tras superar 4-3 a Colombia en penales, luego de un cerrado 0-0 en los 120 minutos, se completó el rompecabezas de los cuartos de final del Mundial 2026. La “Nati” se adueñó del último cupo disponible y ya tiene una cita de gala ante la Argentina de Lionel Messi, que horas antes firmó una épica remontada por 3-2 ante Egipto sobre el pitazo final.

Lea más: Suiza elimina a Colombia en penales y será el rival de Argentina en cuartos

El certamen no da tregua y la fase de los ocho mejores del mundo se pondrá en marcha este mismo jueves 9 de julio, abriendo una cartelera de partidos imperdibles que se extenderá durante todo el fin de semana por las principales sedes norteamericanas.

Ruben Vargas de Suiza (C-D) celebra tras anotar el penal de la victoria con sus compañeros después de la tanda de penales del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia, en Vancouver, Canadá.
Ruben Vargas de Suiza (C-D) celebra tras anotar el penal de la victoria con sus compañeros después de la tanda de penales del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia, en Vancouver, Canadá.

Días y sedes para los cruces de cuartos de final

La acción comenzará este jueves 9 de julio, a las 17:00 en el Estadio de Foxborough en Boston, escenario donde Francia y Marruecos protagonizarán el primer duelo de la ronda en busca de un boleto a las semifinales. El viernes 10 de julio, a las 16:00 la emoción se trasladará a la costa oeste. El Estadio de Inglewood en Los Ángeles albergará un clásico europeo entre España y Bélgica.

El delantero de Argentina Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Egipto en el Estadio de Atlanta en Atlanta.
El delantero de Argentina Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Egipto en el Estadio de Atlanta en Atlanta.

La gran definición de esta etapa llegará el sábado 11 de julio con una doble cartelera de alto voltaje. En el primer turno, a las 18:00, Noruega chocará contra Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami. Finalmente, la ronda se cerrará, a las 22:00, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina, única superviviente de la Conmebol, buscará las semifinales frente a Suiza.

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