Suiza se queda con el último boleto y así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

Con la clasificación de Suiza tras superar 4-3 a Colombia en penales, luego de un cerrado 0-0 en los 120 minutos, se completó el rompecabezas de los cuartos de final del Mundial 2026. La “Nati” se adueñó del último cupo disponible y ya tiene una cita de gala ante la Argentina de Lionel Messi, que horas antes firmó una épica remontada por 3-2 ante Egipto sobre el pitazo final.

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El certamen no da tregua y la fase de los ocho mejores del mundo se pondrá en marcha este mismo jueves 9 de julio, abriendo una cartelera de partidos imperdibles que se extenderá durante todo el fin de semana por las principales sedes norteamericanas.

Días y sedes para los cruces de cuartos de final

La acción comenzará este jueves 9 de julio, a las 17:00 en el Estadio de Foxborough en Boston, escenario donde Francia y Marruecos protagonizarán el primer duelo de la ronda en busca de un boleto a las semifinales. El viernes 10 de julio, a las 16:00 la emoción se trasladará a la costa oeste. El Estadio de Inglewood en Los Ángeles albergará un clásico europeo entre España y Bélgica.

La gran definición de esta etapa llegará el sábado 11 de julio con una doble cartelera de alto voltaje. En el primer turno, a las 18:00, Noruega chocará contra Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami. Finalmente, la ronda se cerrará, a las 22:00, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina, única superviviente de la Conmebol, buscará las semifinales frente a Suiza.