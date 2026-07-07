Suiza elimina a Colombia en penales y será el rival de Argentina en cuartos

El fútbol suele ser tan idílico como despiadado. La selección de Colombia puso punto final a su aventura en el Mundial 2026 tras caer este martes por 4-3 en una dramática tanda de penaltis ante Suiza, luego de batallar durante 120 minutos en un intenso empate sin goles. El remate definitivo de Rubén Vargas, que dejó sin opciones al guardameta Camilo Vargas, decretó la eliminación de un combinado cafetero que mereció mejor suerte, pero que pagó caro su falta de contundencia en los momentos cumbre.

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A pesar de las complejidades logísticas previas —siendo el único equipo obligado a trasladarse por los tres países del certamen con un ajustado tiempo de preparación—, el factor físico no hizo mella en el planteamiento de Néstor Lorenzo. Desde el pitazo inicial, Colombia impuso condiciones en un Estadio de Vancouver abarrotado de camisetas amarillas, ejerciendo una presión alta que asfixió la salida de una escuadra helvética replegada.

Un ida y vuelta de alta tensión

La primera mitad se jugó al ritmo de la Tricolor. A los 21 minutos, Gustavo Puerta dio el primer aviso serio con un potente disparo dentro del área que fue desactivado por el arquero europeo. Sin embargo, Suiza demostró que su orden táctico es letal en transiciones: a la media hora de juego, Fabian Rieder hizo temblar los cimientos del estadio con un remate a quemarropa que exigió una espectacular estirada de Camilo Vargas para sostener el cero.

En el complemento, el guion se mantuvo vibrante. Rieder volvió a avisar con un tiro libre peligroso en los primeros compases, pero Colombia reaccionó de inmediato. El delantero centro (Suárez) protagonizó una brillante acción individual al robar un balón en la salida rival, aunque falló en la definición cara a cara frente al marco. Incluso tras la retirada de un ovacionado James Rodríguez, el ataque colombiano siguió empujando con orgullo, resistiendo también los embates finales de Dan Ndoye, cuyo remate lamió el poste justo antes de los noventa.

El travesaño maldito y el destino final

La prórroga no hizo más que confirmar la paridad extrema de dos selecciones que lo entregaron todo. En el minuto 98, el grito de gol colombiano ahogado quedó suspendido en el aire cuando un espléndido cabezazo de Jhon Lucumí tras un tiro de esquina impactó directamente en el travesaño. Suiza respondió de inmediato por medio de Zeki Amdouni, pero Camilo Vargas volvió a vestirse de héroe al tapar un remate a bocajarro.

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En los últimos suspiros, con el cansancio pesando en las piernas, Daniel Muñoz controló con el pecho un balón que terminó por encima del larguero, siendo la última bala para evitar la pena máxima. Con este resultado, Suiza avanza a la ronda de los ocho mejores, donde el próximo 11 de julio en Kansas City se medirá ante la Argentina de Lionel Messi, la última superviviente de la Conmebol en la cita mundialista.

Ficha técnica:

Suiza (0): Gregor Kobel; Denis Zakaria (minuto 86, Silvan Widmer), Niko Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (minuto 71, Miro Muheim); Remo Freuler y Granit Xhaka; Fabian Reider (minuto 103, Zeki Amdouni), Ardon Jashari (minuto 46, Djibril Sow); Breel Embolo (minuto 86, Cédric Itten); Dan Ndoye (minuto 91, Rubén Vargas). Entrenador: Murat Yakin (Suiza)

Colombia (0): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumí (minuto 119, Yerry Mina), Johan Mojica; Jefferson Lerma (minuto 82, Richard Ríos), Gustavo Puerta, Jhon Arias (minuto 66, Jaminton Campaz); Luis Díaz, James Rodríguez (minuto 66, Juan Fernando Quintero), Luis Suárez (minuto 82, Cucho Hernández). Entrenador: Néstor Lorenzo (Argentina)

Penales: 0-1: Quintero, gol. 1-1: Xhaka, gol. 1-1: Davinson Sánchez, falla. 2-1: Zeki Amdouni, gol. 2-2: Jámilton Campaz, gol. 2-2: Manuel Akanji, fuera. 2-2: Cucho Hernández, para Kobel. 3-2: Cédric Itten, gol. 3-3: Luis Díaz, gol. 4-3: Vargas, gol.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Amonestó a Granit Xhaka, Denis Zakaria, y Miro Muheim, de Suiza; a Luis Suárez y Davinson Sánchez, de Colombia. Incidencias: partido de octavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio BC Place de Vancouver ante unos 52.497 espectadores (lleno).