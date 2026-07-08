Tras 27 días sin tregua, el Mundial 2026 se toma un respiro antes del tramo decisivo

Es tiempo de evaluar daños y certezas entre los supervivientes del Mundial 2026. Los cuartos de final que comienzan este jueves ofrecen dos revanchas y dos avisos.

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Dan a Marruecos y España la posibilidad de resarcirse de derrotas mundialistas ante Francia y Bélgica, respectivamente, y avisan a Inglaterra y Argentina, que han sufrido para llegar a la antepenúltima instancia, del peligro que afrontan contra Suiza y Noruega.

Jueves 9 de julio

Francia-Marruecos (Boston, 17:00 de Paraguay)

Marruecos, que goleó en octavos a Canadá 3-0, llega convencida que en esta ocasión tiene más argumentos para derrotar a Francia que hace cuatro años, cuando le cerró el paso a una histórica clasificación a la final, con los goles de Theo Hernández y Kolo Muani.

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Francia ha exhibido el ataque con mayores recursos del torneo y contra Paraguay, también demostró que sabe fajarse en el “barro” cuando la ocasión lo necesita, como explicó de forma escatológica Mbappé.

La rivalidad va más allá del recuerdo de aquella semifinal. Seis jugadores de la actual plantilla marroquí han nacido en Francia y otros nueve juegan o han jugado en clubes franceses.

Viernes 10

España-Bélgica (Los Ángeles, 16:00)

Cuarenta años después de que Bélgica derrotase a España, en la tanda de penaltis de los cuartos de final del Mundial de México’86, ambas selecciones vuelven a enfrentarse en la misma ronda. Los Diablos Rojos están eufóricos tras golear a Estados Unidos por 4-1, con el caso Folarin Balogun de fondo y como elemento motivador.

España cada vez es más fiable y, contra Portugal, Luis de la Fuente mostró que ha encontrado la forma de suplir con éxito el juego por las bandas que fue su sello de identidad en la Eurocopa.

Sábado 11

Inglaterra-Noruega (Miami, 18:00)

El dúo formado por Jude Bellingham y Harry Kane ha marcado diez de los once goles de los ingleses -el otro Marcus Rashford- y con diez contra México aprendió a sufrir, pero Noruega ha llegado mucho más lejos de lo que esperaba y cuenta con Erling Haaland, un ‘androide’ que no necesita más que una ocasión para solventar una eliminatoria.

Como en el caso de Marruecos con Francia, los noruegos conocen perfectamente el juego inglés, porque muchos han militado o militan en club de la Premier, con el propio Haaland (Manchester City) y Martin Odegaard (Arsenal) a la cabeza.

Sábado 11

Argentina-Suiza (Kansas, 22:00)

La campeona del mundo, Argentina, la pasó mal con Cabo Verde y estuvo al borde del abismo contra Egipto. Su solidez ha despertado dudas, al tiempo que se elogia su resiliencia, esa capacidad para evitar que Messi se despida sin el título.

Suiza firmó un empate sin goles contra Colombia y fue mejor en la tanda de los penaltis. Llega a cuartos por primera vez en 72 años, después la Copa del Mundo que organizó en 1954.