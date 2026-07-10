¿El adiós de Courtois? El portero belga insinúa su retiro internacional tras la eliminación ante España

El dramático choque entre España y Bélgica (2-1) en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó la clasificación agónica de la Roja, sino también un terremoto en los ‘Diablos Rojos’. Su gran figura bajo los tres palos, Thibaut Courtois, deseó poder tomarse “un descanso” de la selección nacional tras la dolorosa caída en Los Ángeles.

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El arquero madridista, de 34 años, se retiró entre lágrimas del césped del SoFi Stadium cuando el cotejo marchaba 1-1 por una aparente lesión muscular en la pierna izquierda. En las declaraciones posteriores al encuentro, no ocultó su incertidumbre sobre lo que vendrá. “De cara a mi futuro con la selección, pues veremos, me gustaría quizás tomar un descanso de la Nations League, ya que no es más importante, y quizás volver para las clasificatorias para la Eurocopa”, dijo el guardameta.

Sin embargo, el histórico ‘1’ dejó la pelota en el tejado de los directivos belgas, abriendo la puerta a un adiós definitivo: “Pero al final es una decisión que tiene que tomar la federación, si ellos me siguen en ese plan o no, si no, quizás hoy era el último partido”, agregó con contundencia.

La lesión, las lágrimas y el doloroso debut de Lammens

La mala fortuna golpeó doblemente a Courtois y a Bélgica. En el primer tiempo, un despeje del meta facilitó el 1-0 de Fabián Ruiz. Luego, al minuto 71, las molestias físicas lo obligaron a pedir el cambio. Su lugar lo ocupó el debutante Senne Lammens, de 24 años, quien lamentablemente dejó un rebote en el área pequeña que aprovechó Mikel Merino en el 88′ para sentenciar la eliminatoria.

El guardameta explicó en zona mixta el motivo de su llanto y cómo vivió el relevo desde el banquillo: “Quería continuar pero el entrenador quería a alguien que estuviera al cien por ciento. Le dije a Lammens que estaba ahí para él y le di un gran abrazo, no había mucho más que hacer en ese momento”, sostuvo.

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Lejos de culpar al joven arquero, Courtois empatizó de lleno con su compañero: “Para los porteros es una sensación de mierda. Es un gran portero y solo se fortalecerá tras esto”, añadió.

Sobre la impotencia de salir en un momento tan trascendental, el meta madrileño aclaró que sus lágrimas se debieron a la “frustración” de tener que abandonar la cancha a pesar de sentirse bien, aunque aseguró que respetó la decisión del seleccionador Rudi Garcia: “No estás feliz cuando tienes que dejar unos cuartos de final de un Mundial, pero a veces no puedes cambiar las cosas. Descansaré bien las próximas semanas, veremos de qué se trata la lesión y estaré listo para el comienzo de temporada del Madrid”, señaló.

“De esta semifinal saldrá el campeón”

A pesar del trágico desenlace, el guardameta de la ‘Generación Dorada’ belga se mostró orgulloso del esfuerzo realizado frente a uno de los grandes candidatos al título y analizó el tremendo choque que se viene en semifinales entre España y Francia. “España es uno de los favoritos a ganarlo todo (...) Hemos planteado un buen partido ante ellos y hemos plantado mas cara de lo que mucha gente pensaba antes de ese partido, así que estamos orgullosos también”, manifestó para cerrar.