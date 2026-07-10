“Es surrealista”: Mikel Merino alucina tras vestirse otra vez de héroe de España en el Mundial 2026

De héroe en octavos ante Portugal a salvador supremo en cuartos contra Bélgica. Mikel Merino vive un idilio mágico con la Copa del Mundo 2026. Este viernes, el centrocampista volvió a firmar una victoria agónica por 2-1 al cazar un balón en el área en el minuto 88, apenas un par de minutos después de saltar al césped del SoFi Stadium.

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Al término del encuentro, el propio futbolista admitió no salir de su asombro. “Es surrealista que me haya pasado dos partidos seguidos”, admitió Merino tras el partido en Los Ángeles.

El de Pamplona repasó la velocidad con la que la historia volvió a repetirse a su favor, apenas cuatro días después de tumbar al conjunto portugués. “Ni en mis mejores sueños podía imaginar algo así, otra vez un gol en los últimos minutos. Pensaba que me iba a costar mucho tiempo repetir algo así... ¡y lo consigo justo en el partido siguiente!”, apuntó emocionado.

“Las casualidades no existen”

A pesar de la sorpresa inicial, Merino insistió ante los periodistas en que estos chispazos decisivos no responden a una mera cuestión de suerte, sino a la mentalidad de fe con la que salta al campo. “Las casualidades no existen, siempre lo digo. Tienes que salir con ganas, creerlo, ir con ganas de aportar siempre desde donde te toque. Y eso es lo que he hecho”, afirmó con rotundidad.

Alineado con el sueño colectivo de conquistar la segunda estrella dos años después de ganar la Eurocopa 2024, el ‘6’ de la Selección analizó el estilo y el peso de este equipo en el torneo actual. “Está siendo un camino puede que diferente al de la Eurocopa, menos vistoso. Pero creo que quizás en la Eurocopa no éramos tan buenos como recordamos, la alegría nos hace recordarlo diferente. Hoy ha costado, pero creo que merecíamos más”, señaló.

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Asimismo, destacó el impacto que el recorrido de la Roja provoca de puertas hacia afuera: “Esto es algo social. La selección une a todo un país, a todo el mundo. Todo el mundo te está viendo. Es un orgullo poder dar alegría a tanta gente”, dijo.

Cita de alto voltaje contra Francia

En el horizonte asoma ya un choque de gigantes en semifinales frente a Francia, un duelo de máxima rivalidad vecinal que se anticipa como la prueba de fuego definitiva para el combinado nacional. “Va a ser un partido de tú a tú. En una semifinal solo puede ser así. Vamos con mucha hambre y ganas ante Francia”, lanzó el navarro.

Para cerrar, Merino garantizó que el vestuario se vaciará para meter a España en la gran final: “Es un partido de élite, máximo. Somos dos selecciones que estamos en lo más alto en juego. Intentaremos hacerlo lo mejor posible”, prometió.