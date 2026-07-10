Lamine Yamal sobre Francia: “Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros”

El extremo de la selección española, Lamine Yamal compareció ante los medios tras la sufrida clasificación a semifinales del Mundial tras vencer a Bélgica (2-1) y dejó claro que el vestuario rebosa confianza de cara al choque ante Francia. Para la joya de la Roja, se viene el partido que todo el planeta fútbol estaba esperando.

“Tengo muchas ganas de que llegue. Desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”, lanzó con contundencia en la zona mixta.

Previamente, en los micrófonos de TVE, el futbolista de 18 años ya había enviado un mensaje directo al combinado galo, recordando los precedentes más recientes entre ambos equipos. “Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”, declaró.

Radiografía táctica de Francia y su estado físico

A la hora de analizar lo que espera en el terreno de juego, Lamine prevé un rival poderoso pero que respetará el estilo de España. “Espero a un equipo que venga a por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar a uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico”, analizó.

Por otro lado, el extremo llevó tranquilidad a la afición respecto a su estado de forma, recordando que llegó a la concentración mundialista arrastrando problemas musculares. “Me voy notando mucho mejor, venía de lesión y cada semana que pase estaré mejor. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien y que estoy preparado”, comentó de cara al tramo decisivo del torneo.

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“Si gano el Mundial y no marco, nadie me dirá nada”

A pesar de ser el gran puñal de la Roja en ataque, Lamine Yamal no se obsesiona con el gol. Aunque solo lleva un tanto en este Mundial (anotado ante Arabia Saudí en la fase de grupos), prioriza el éxito colectivo por encima de cualquier estadística individual. “No me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marcó más nadie me dirá nada. Ganamos y ya está. Mientras vayamos pasando estaré muy contento”, zanjó con madurez.

El lado más humano: la llamada de su hermano y un festejo especial

Más allá de la tensión del torneo, el futbolista dejó ver su lado más familiar al revelar una divertida y tierna anécdota que ocurrió el día previo al partido de cuartos de final. “Ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre. Me dijo que iba a sacar la lengua, le vi en las pantallas y me puso muy contento. Ahora con ganas de ducharme, celebrar el cumpleaños de mi chica y ver a mi hermano también”, concluyó un Lamine Yamal que ya tiene la mente puesta en la gran batalla por la final.