Luis de la Fuente sobre Francia: “Somos los únicos en haberles ganado dos partidos consecutivos”

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró exultante tras la clasificación de su equipo a semifinales del Mundial 2026 al ganar 2-1 a Bélgica este viernes en cuartos de final, gracias a un gol agónico de Mikel Merino en el minuto 88.

Lea más: España se mete en semifinales del Mundial 2026 con el agónico gol de Merino

“Este es el carácter del equipo, que siempre adoptamos. Reitero mi orgullo hacia un equipo tan comprometido, con tantas ganas de mejorar”, dijo De la Fuente en sus declaraciones justo al término del partido.

A pesar del sufrimiento en los minutos finales, el técnico rioja valoró el trabajo realizado ante un oponente de máxima exigencia internacional. “Ante un rival muy duro, hicimos méritos para ganar más tranquilamente, pero aquí hay mucha igualdad. Es muy difícil siempre ganar en un Mundial”, subrayó.

La rendición ante el “héroe” Merino

El gran héroe de la noche fue de nuevo Mikel Merino, quien ingresó en la recta final del choque y anotó apenas dos minutos después de saltar al césped. Un guión casi idéntico al de los octavos de final ante Portugal (1-0), donde también firmó el tanto decisivo para el pase de la Roja.

De la Fuente no escatimó en elogios para calificar el impacto del centrocampista dentro del grupo: “Mikel tiene muchas virtudes. Es un jugador top mundial, podía jugar en cualquier selección. Está hecho a medida de este equipo y de este modelo. Es una suerte tener jugadores como él, siempre está ahí”, afirmó con rotundidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cita con la historia: Francia en el horizonte

Ante la perspectiva de enfrentarse a Francia el próximo martes por un billete a la gran final, De la Fuente vaticinó una batalla táctica y futbolística de altísimo nivel entre dos gigantes del balompié mundial. “Ellos van a estar igual de preparados. Somos los únicos en haberles ganado dos partidos consecutivos (semifinales de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones 2025). Una grandísima selección como son ellos se va a enfrentar a una grandísima selección como somos nosotros”, avanzó el seleccionador español.