Koundé responde a Lamine Yamal: “No es una falta de respeto”

El joven extremo español había calentado el duelo al asegurar que si el equipo de Didier Deschamps no les ha podido ganar en los últimos precedentes (España venció en las semifinales de la Eurocopa y en la Nations League), “no puede decir que son mejores”, restando el cartel de favoritos a los galos.

Preguntado directamente por la actitud de la joven estrella de la Roja, Koundé restó importancia a la polémica y justificó la mentalidad de su compañero de club: “No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una muestra de confianza. Lo hace también en el Barça. Confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él”, afirmó el zaguero en las instalaciones de la Universidad Metodista del Sur.

Ya en el plano puramente táctico, el defensa francés desgranó la propuesta de juego de ambos países y el peligro que entraña la selección de Luis de la Fuente si se adueña del ritmo del partido: “Son dos equipos muy ofensivos, a los que les gusta tener la pelota. Sabemos que, históricamente, España ha jugado un fútbol de posesión, aunque también te puede hacer daño en transiciones”.

Para finalizar, Koundé detalló el plan que, a su juicio, debe trazar la selección de Didier Deschamps si quiere neutralizar el juego de desgaste de los españoles y aprovechar las armas propias: “Nosotros también somos un equipo que está cómodo con la pelota, hundiendo al contrario o podemos jugar un poco más abajo y explotar las transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así. Hay que tener en cuenta que mañana vamos a buscar tener la pelota, porque a España no puedes dejarle la pelota 90 minutos, porque al final te encuentra espacios y te cansa”, concluyó.