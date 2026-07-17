¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra por el tercer puesto y dónde ver en vivo?

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario donde Francia e Inglaterra disputen este sábado, desde las 18:00, el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Lejos de ser un mero trámite de consolación, el compromiso se presenta como una batalla cargada de cuentas pendientes, incentivos económicos y el fin de una era histórica en los banquillos del fútbol europeo.

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Ambos llegan a la cita tras sufrir eliminaciones traumáticas en las semifinales a principios de semana. Francia vio frenado su sueño el pasado martes en Dallas al caer 2-0 ante una implacable España, viéndose superada desde el inicio por el despliegue táctico de La Roja, donde un penal tempranero desdibujó por completo la pizarra francesa. Kylian Mbappé, fuertemente custodiado, no logró encontrar fisuras en el esquema de Luis de la Fuente, rompiendo la racha de los subcampeones de 2022 de acceder a finales consecutivas.

Inglaterra, por su parte, masticó la tragedia el miércoles en Atlanta. Los Tres Leones de Thomas Tuchel tenían la final en el bolsillo gracias a un gol de Anthony Gordon a los 69 minutos que congeló a Argentina. Sin embargo, el destino fue cruel: Enzo Fernández empató con un misil lejano a los 85 y, en el tiempo de descuento, Lautaro Martínez selló un agónico 2-1 con un cabezazo fulminante tras un centro de Lionel Messi, dejando a los británicos con las manos vacías en el último suspiro.

Una corona individual y el adiós de una leyenda

Más allá de la medalla de bronce, el duelo en Miami definirá hitos históricos. El principal foco de atención está en la Bota de Oro del torneo: Kylian Mbappé llega al partido empatado con Lionel Messi con 8 goles. Debido a que el argentino lidera provisionalmente el criterio de desempate por registrar más asistencias, el astro francés necesita inflar las redes frente a los ingleses para asegurar el galardón individual por segundo Mundial consecutivo. En la vereda de enfrente, Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con 6 dianas, buscarán cerrar su participación con una actuación consagratoria que maquille la frustración colectiva.

El componente emotivo lo pondrá el banquillo de Les Bleus, ya que este compromiso marcará el fin del ciclo de Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Tras 14 años de gestión, un título mundial en 2018, un subcampeonato en 2022 y una Nations League, el estratega galo se despedirá del cargo con el objetivo de colgarse la medalla de bronce como último acto de servicio a su país.

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Francia vs. Inglaterra: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Francia vs. Inglaterra: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Estados Unidos – Este: 17:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 14:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Francia vs. Inglaterra: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Francia vs. Inglaterra: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.