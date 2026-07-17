El agrio consuelo de Mbappé: El tercer puesto y una guerra de récords contra Messi

La superestrella de los Bleus difícilmente podía sacudirse la decepción en su viaje a Miami para el ingrato choque del sábado ante Inglaterra. Mbappé afrontaba su tercer Mundial con la ambición de repetir el éxito de Rusia 2018 y agrandar el idilio con su torneo fetiche, aquel que lo convirtió en un referente global cuando apenas tenía 19 años.

Lea más: Slavko Vinčić, el elegido de la FIFA para arbitrar la gran final del Mundial 2026

Sin embargo, el “Diez” de Francia está viviendo una repetición de su hasta ahora decepcionante etapa en el Real Madrid. Sin trofeos grandes con el equipo merengue, el crack de Bondy se tuvo que consolar con ganar por segundo año seguido el trofeo Pichichi al máximo goleador de LaLiga, un escenario idéntico al que ahora afronta en Norteamérica.

A pesar de su gran actuación y del temible repertorio ofensivo que tenía a su alrededor, la caída en semifinales ante España (2-0) dejó a Kylian otra vez pendiente de sus premios individuales. La Bota de Oro del Mundial vuelve a ser el motor de su juego, una distinción por la que pugna cabeza a cabeza con Lionel Messi, estando ambos empatados con ocho dianas.

Que Mbappé “tenga esos objetivos individuales me parece legítimo”, los defendió el viernes el seleccionador Didier Deschamps, que se negó a confirmar si alineará de inicio a su estrella ante Inglaterra, limitándose a afirmar que estaba “disponible”.

La sombra de Qatar y una persecución histórica

Ambos ya libraron esta carrera en Qatar 2022, cuando Mbappé alcanzó el galardón con ocho tantos, uno más que Messi, quien acabó llevándose la gloria máxima del trofeo de campeón con Argentina. El genio rosarino, que el domingo perseguirá su segunda corona en la final ante España, está por delante en la clasificación de máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 goles, pero Mbappé lo sigue a sólo un tanto de distancia y con el tiempo a su favor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante las cinco semanas que pasó al otro lado del Atlántico, el atacante estuvo a la altura de su estatus, elevando el nivel de la selección francesa bien secundado por Ousmane Dembélé y Michael Olise. Si sus dos compañeros no rindieron al nivel esperado en semifinales, neutralizados por un mediocampo y defensa españoles claramente superiores, Mbappé al menos tuvo el mérito de entregarse todo lo que pudo en la línea de ataque.

“Creo que no hicimos el partido que queríamos hacer, ni tácticamente, ni siquiera técnicamente, ni en el nivel global que ofrecimos. Y cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal de Copa del Mundo, no ganas”, lamentó después del encuentro en Arlington (Texas).

Leyenda de época con la espina del MetLife

De este Mundial, a Kylian le quedará en el recuerdo que superó el récord de goles marcados con Francia y la simbólica barrera de los 100 partidos internacionales. Sus 64 goles en 105 partidos como internacional, con sólo 27 años, son unas cifras mareantes para un jugador apasionado por las estadísticas y obsesionado con la huella que dejará en la historia del fútbol.

Lea más: El Mundial 2026 estrena anillos de campeón al puro estilo estadounidense

Aún así, el francés habría cambiado cualquier distinción personal sin dudarlo por un lugar este domingo en la gran final del MetLife Stadium, cerca de Nueva York. “Él habría preferido no marcar ningún gol y ganar la competición”, reconoció su compañero Ibrahima Konaté el viernes.

En la próxima cita de 2030, organizada en España, Portugal y Marruecos, además de Uruguay, Argentina y Paraguay, Mbappé tendrá todavía 31 años y, salvo contratiempo físico, podrá resarcirse de este agridulce verano norteamericano para buscar, de una vez por todas, su segunda estrella.