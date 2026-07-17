Deschamps promete hacer todo lo posible por ganar el partido por el tercer puesto

“No tenemos el partido que queríamos (...), pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta”, declaró en la ciudad floridana, en la víspera de su último partido al frente de la selección francesa tras 14 años.

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“Hay una responsabilidad (...) respecto a millones de franceses y francesas que nos apoyan, que han vibrado de emoción y que también han sufrido decepciones”, añadió.

Deschamps anunció que haría rotaciones contra Inglaterra porque algunos de sus hombres no pueden jugar y también por otros motivos que no quiso especificar.

Miami será el escenario para este último partido del técnico, vinculado a la historia del fútbol de su país por haber dirigido al equipo campeón del mundo en 2018, 20 años después de haber sido el capitán del equipo que ganó en casa el Mundial de 1998. “El equipo de Francia es lo más bonito que me ha pasado”, aseguró.

“Veinticinco años en la vida de un hombre o una mujer dejan huella. Y dejan aún más huella porque quedan recuerdos inolvidables, pero lo importante está por llegar”, añadió sobre su etapa como jugador internacional y seleccionador.