El Mundial 2026 estrena anillos de campeón al puro estilo estadounidense

La Copa Mundial de la FIFA 2026 incorporará un símbolo de consagración ajeno a la liturgia habitual del fútbol internacional. El equipo que gane la final entre España y Argentina recibirá este reconocimiento adicional, además de la clásica copa y las medallas de oro, marcando un giro cultural deliberado que adopta el emblema de las grandes ligas de Estados Unidos como la NFL o la NBA.

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Cuándo y cómo se entregarán las joyas de la final

La entrega está ligada al partido definitivo de este domingo 19 de julio. El protocolo previsto incluye una primera entrega simbólica e inmediata: justo después del partido, el capitán y el seleccionador del equipo ganador recibirán anillos provisionales para conmemorar el momento en el césped. Más adelante, se confeccionarán y distribuirán los 30 anillos definitivos con las medidas exactas de los campeones.

Producción blindada: 2.026 piezas numeradas

El proyecto está diseñado como una edición estrictamente cerrada y con lógica conmemorativa en referencia al año del torneo. De este lote total, 30 anillos están reservados exclusivamente para el plantel del equipo ganador, mientras que las restantes 1.996 piezas se pondrán a la venta como producto oficial con licencia, disponible para aficionados de todo el mundo.

Esta estrategia combina el reconocimiento deportivo de élite con el mercado de coleccionistas, convirtiendo una pieza asociada al éxito competitivo en un objeto de deseo muy cotizado que amplía el alcance comercial del evento más allá de lo que suceda en el césped.

¡Al estilo estadounidense! 😱



Por primera vez en la historia, a los campeones del Mundial se les dará un anillo de campeonato 💍



La FIFA hará 2026 anillos, 30 reservados para los ganadores y 1996 podrán ser comprados por los fans.



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El trofeo en una cara y el sello del campeón en la otra

El diseño anunciado busca equilibrar la identidad institucional con el orgullo del vencedor. En una de sus caras, cada anillo mostrará grabado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra se personalizará por completo para reflejar la identidad de la selección que se corone en el MetLife. Además, cada pieza será fabricada a medida y se entregará con su correspondiente certificado de autenticidad.

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Con esta jugada, la FIFA introduce un elemento clave de la cultura deportiva norteamericana en el mayor escaparate del fútbol global. A partir de este domingo, el título mundial no solo se alzará hacia el cielo en forma de copa, ni con la medallla colgada en el cuello, sino que también podrá llevarse puesto en la mano como la insignia personal más exclusiva del planeta.

Fuente: FIFA