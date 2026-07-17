La gran final del Mundial 2026 tendrá un cierre de lujo con estrellas de la música y el espectáculo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 bajará el telón con una ceremonia de clausura a la altura de un torneo histórico. El espectáculo se desarrollará el domingo 19 de julio desde las 13:30 (hora local) 14:30 de Paraguay, noventa minutos antes del partido decisivo, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

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La FIFA anunció la participación de reconocidas figuras del mundo de la música y el entretenimiento, entre ellas Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, además de otros artistas e invitados especiales que serán confirmados en los próximos días.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación del himno nacional de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson, artista ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, quien protagonizará la antesala del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La producción del espectáculo estará a cargo de Balich Wonder Studio, responsable de combinar música, cultura y fútbol en una puesta en escena que reflejará el carácter global de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

"La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica“, expresó Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La FIFA también recomendó a los aficionados llegar con suficiente antelación al estadio, ya que las puertas se abrirán a las 11:00 y los asistentes podrán disfrutar de distintas actividades, entretenimiento y experiencias previas al partido antes del inicio de la ceremonia de clausura.