Las estadísticas de Orlando Gill que lo podrían situar como candidato al Guante de Oro

Aunque los focos de la prensa internacional apuntan al duelo definitivo entre Unai Simón y Emiliano Martínez, el algoritmo de la FIFA puso sobre la mesa una candidatura inesperada pero incontestable. Orlando Gill se podría convertir en candidato de la tecnología para pelear por el Guante de Oro 2026, respaldado por un rendimiento que lo sitúa en el cuarto puesto de los Power Rankings, superando a los dos porteros que jugarán la final en Nueva York.

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Una muralla estadística en la fase de grupos

Destacando como el mejor de todo el torneo en la clasificación específica de ‘Defendiendo el Arco’, Orlando Gill iluminó la fase de grupos con una calificación espectacular de 8,26, demostrando su capacidad para responder en los momentos más importantes. En apenas tres partidos de la primera fase, el portero paraguayo realizó 13 paradas sobre 16 disparos recibidos, registró un impactante número de 63 prevenciones de gol y ayudó a La Albirroja a mantener dos porterías a cero.

Aunque los rankings informatizados se basan formalmente en los tres partidos de Paraguay en el Grupo D, su magnífica actuación contra Alemania en los octavos de final reforzó aún más esos números en la retina del fútbol mundial. En ese choque decisivo, el sanlorenzano negó repetidamente el gol al tetracampeón del mundo durante los noventa minutos y el tiempo extra, antes de agigantarse por completo al parar dos penales en la tanda definitiva para clasificar a su equipo.

El impacto total bajo los tres palos

La irrupción del guardameta de San Lorenzo de Almagro en este Mundial no se basa en el recorrido colectivo de su selección, sino en un impacto individual masivo bajo los tres palos que cerró su participación en el torneo liderando el certamen con un volumen definitivo de 28 atajadas. A pesar de haber encajado seis goles en contra debido a la enorme cantidad de disparos recibidos por la defensa paraguaya, las métricas de la FIFA premian su capacidad de reacción y la salvación de jugadas de peligro.

Además, en la categoría de “Posesión”, que mide la distribución y la salida limpia del balón bajo presión rival, el paraguayo demostró una enorme evolución, lo que terminó de catapultarlo al podio del ranking por encima de figuras consagradas del fútbol europeo y de los propios finalistas del certamen.

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El gran desafío para el paraguayo radicará en convencer al Grupo de Estudio Técnico de la FIFA. Históricamente, este comité de expertos suele inclinarse por porteros cuyas selecciones alcanzan el partido por el título. Sin embargo, con la introducción oficial de los Power Rankings en este Mundial 2026, el peso de los datos y el desglose de sus 63 prevenciones de gol podrían romper los viejos esquemas, permitiendo que la heroica campaña de Orlando Gill sea recompensada con la distinción individual más importante del planeta para un guardameta.