Inglaterra derrotó a Francia con marcador tenístico 6-4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Un doblete de Kylian Mbappé, a los 48 y 66 minutos, le permitió al delantero francés convertirse en el máximo goleador del Mundial 2026, con 10 tantos, y además alcanzar un registro histórico de 22 goles en Copas del Mundo, una cifra nunca antes conseguida.

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Sin embargo, su brillante actuación no bastó para evitar la derrota de Francia, que cayó por un espectacular 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, disputado en Miami.

El encuentro tuvo un marcador tenístico y un ritmo frenético de principio a fin. Inglaterra golpeó temprano con los goles de Declan Rice (3′) y Ezri Konsa (18′).

Luego apareció la gran figura inglesa, Bukayo Saka, autor de un triplete con conquistas a los 37, 45 y 87 minutos, este último de penal. La goleada la completó Jude Bellingham, quien selló el 6-4 definitivo en el octavo minuto de descuento.

Francia reaccionó en el complemento con el doblete de Mbappé, además de los tantos de Bradley Barcola (54′) y Ousmane Dembélé (90+6), pero nunca logró equilibrar un duelo cargado de emociones.

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Otra de las notas destacadas de la jornada fue que el primer gol de Saka representó el tanto número 300 de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este triunfo, Inglaterra consigue por primera vez el tercer puesto en una Copa del Mundo, mientras que Francia se despide con el consuelo del récord goleador de Mbappé.

La 23.ª edición del Mundial, que comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, llegará a su fin este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, donde España y Argentina disputarán la gran final por el título desde las 16:00 de Paraguay.