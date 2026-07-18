Mundial de Fútbol
18 de julio de 2026 a la - 20:11

Inglaterra derrotó a Francia con marcador tenístico 6-4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Bukayo Saka (c) de Inglaterra celebra un gol este sábado, en un partido por el tercer lugar del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal
Bukayo Saka (c) de Inglaterra celebra un gol este sábado, en un partido por el tercer lugar del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal Alberto Boal

Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 al derrotar a Francia por un marcador tenístico de 6-4, en tiempo reglamentario, en Miami. Los ingleses consiguen por primera vez el tercer lugar en una Copa del Mundo, mientras que los franceses se despiden con el consuelo de que Kylian Mbappé termina como máximo goleador del torneo a la espera de lo que haga Messi mañana.

Por David Rolón

Un doblete de Kylian Mbappé, a los 48 y 66 minutos, le permitió al delantero francés convertirse en el máximo goleador del Mundial 2026, con 10 tantos, y además alcanzar un registro histórico de 22 goles en Copas del Mundo, una cifra nunca antes conseguida.

Lea más: Inglaterra se queda con el tercer puesto: resultado, resumen y goles

Sin embargo, su brillante actuación no bastó para evitar la derrota de Francia, que cayó por un espectacular 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, disputado en Miami.

Kylian Mbappe anotó dos goles para su producción, pero no pudo evitar la caída de Francia.
Kylian Mbappe anotó dos goles para su producción, pero no pudo evitar la caída de Francia.

El encuentro tuvo un marcador tenístico y un ritmo frenético de principio a fin. Inglaterra golpeó temprano con los goles de Declan Rice (3′) y Ezri Konsa (18′).

Luego apareció la gran figura inglesa, Bukayo Saka, autor de un triplete con conquistas a los 37, 45 y 87 minutos, este último de penal. La goleada la completó Jude Bellingham, quien selló el 6-4 definitivo en el octavo minuto de descuento.

Jude Bellingham cerró un gran Mundial con la selección de Inglaterra que quedó en el tercer puesto de entre 48 selecciones.
Jude Bellingham cerró un gran Mundial con la selección de Inglaterra que quedó en el tercer puesto de entre 48 selecciones.

Francia reaccionó en el complemento con el doblete de Mbappé, además de los tantos de Bradley Barcola (54′) y Ousmane Dembélé (90+6), pero nunca logró equilibrar un duelo cargado de emociones.

Otra de las notas destacadas de la jornada fue que el primer gol de Saka representó el tanto número 300 de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este triunfo, Inglaterra consigue por primera vez el tercer puesto en una Copa del Mundo, mientras que Francia se despide con el consuelo del récord goleador de Mbappé.

La 23.ª edición del Mundial, que comenzó el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, llegará a su fin este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, donde España y Argentina disputarán la gran final por el título desde las 16:00 de Paraguay.

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