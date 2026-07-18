Francia vs. Inglaterra: duelo por el tercer puesto del Mundial 2026 en vivo

Francia cayó 2-0 ante una implacable España que la superó desde el pitazo inicial con un despliegue táctico perfecto. Un penal tempranero desdibujó por completo la pizarra francesa y, con un Kylian Mbappé fuertemente custodiado, “Les Bleus” no encontraron respuestas, rompiendo su racha de finales consecutivas. Sin embargo, este partido tiene una carga emotiva gigante. Será la emotiva despedida de Didier Deschamps tras 14 años de gloria al mando de la selección. Además, Mbappé saldrá a la cancha con la motivación extra de arrebatarle el trono de máximo goleador del torneo a Lionel Messi.

Por su parte, los “Tres Leones” masticaron la tragedia el miércoles en Atlanta. El equipo dirigido por Thomas Tuchel tenía la clasificación en el bolsillo gracias a un gol de Anthony Gordon a los 69 minutos que parecía congelar por completo a Argentina. Pero el fútbol es cruel. Enzo Fernández empató con un misil lejano a los 85 minutos y, ya en el tiempo de descuento, Lautaro Martínez selló un agónico 2-1 con un cabezazo tras un centro quirúrgico de Messi. El golpe fue letal, dejando a los británicos con las manos vacías cuando ya celebraban. Ahora, Tuchel buscará sanar la herida y consolidar su proceso venciendo a otra potencia mundial.

Francia vs. Inglaterra: minuto a minuto en vivo

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra por el tercer puesto y dónde ver en vivo?

El Hard Rock Stadium albergará un “derbi del Canal de la Mancha”, donde Mbappé buscará el trono de goleador frente a Messi y Deschamps dirigirá su último partido tras 14 años de gloria. Conozca el día, el horario y dónde seguirlo en vivo.

Deschamps promete hacer todo lo posible por ganar el partido por el tercer puesto

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, insistió este viernes en la responsabilidad de su equipo de hacer todo lo posible por ganar el partido del tercer puesto contra Inglaterra el sábado, en Miami, a pesar de la decepción sufrida con la derrota ante España en semifinales.

El agrio consuelo de Mbappé: El tercer puesto y una guerra de récords contra Messi

Fuera de la pelea por su deseada segunda Copa del Mundo, el astro francés encara ante Inglaterra un partido incómodo, donde la Bota de Oro y el trono de los goleadores históricos se convierten en su única motivación.

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Las maldiciones que cayeron en semifinales y los mitos históricos que definirán al campeón del mundo

La eliminación de Francia e Inglaterra sepultó los datos negros de Dembélé y Tuchel de cara al título del Mundial. Ahora, España y Argentina llegan a la gran final del domingo con la obligación de derribar las últimas barreras estadísticas que restan en el torneo.

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