Mundial de Fútbol
18 de julio de 2026 a la - 20:27

Máximos goleadores de la historia de los Mundiales de fútbol

Kylian Mbappe es el máximo goleador de las copas del Mundo a falta de lo que haga mañana Lionel Messi con Argentina.
Kylian Mbappe es el máximo goleador de las copas del Mundo a falta de lo que haga mañana Lionel Messi con Argentina.222421+0000 KEVIN C. COX

Con el doblete que marcó ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, Kylian Mbappé alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo y desplazó a Lionel Messi de la cima de la tabla histórica de máximos artilleros.

Por David Rolón

Clasificación histórica de goleadores en los Mundiales

  1. Kylian Mbappé22 goles en 22 partidos (desde 2018)
  2. Lionel Messi21 goles en 33 partidos (2006-2026)
  3. Miroslav Klose16 goles en 24 partidos (2002-2014)
  4. Ronaldo Nazário15 goles en 19 partidos (1998-2006)
  5. Gerd Müller14 goles en 13 partidos (1970-1974)
  6. Harry Kane14 goles en 18 partidos (desde 2018)
  7. Just Fontaine13 goles en 6 partidos (1958)
  8. Pelé12 goles en 14 partidos (1958-1970)
  9. Jürgen Klinsmann11 goles en 17 partidos (1990-1998)
  10. Sándor Kocsis11 goles en 5 partidos (1954)
  11. Cristiano Ronaldo11 goles en 27 partidos (2006-2026)

Lea más: Inglaterra derrotó a Francia con marcador tenístico 6-4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

El delantero francés, de apenas 27 años, continúa ampliando su legado y aún tiene margen para aumentar su récord en futuras ediciones de la Copa del Mundo.

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