Máximos goleadores de la historia de los Mundiales de fútbol

Clasificación histórica de goleadores en los Mundiales
- Kylian Mbappé – 22 goles en 22 partidos (desde 2018)
- Lionel Messi – 21 goles en 33 partidos (2006-2026)
- Miroslav Klose – 16 goles en 24 partidos (2002-2014)
- Ronaldo Nazário – 15 goles en 19 partidos (1998-2006)
- Gerd Müller – 14 goles en 13 partidos (1970-1974)
- Harry Kane – 14 goles en 18 partidos (desde 2018)
- Just Fontaine – 13 goles en 6 partidos (1958)
- Pelé – 12 goles en 14 partidos (1958-1970)
- Jürgen Klinsmann – 11 goles en 17 partidos (1990-1998)
- Sándor Kocsis – 11 goles en 5 partidos (1954)
- Cristiano Ronaldo – 11 goles en 27 partidos (2006-2026)
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El delantero francés, de apenas 27 años, continúa ampliando su legado y aún tiene margen para aumentar su récord en futuras ediciones de la Copa del Mundo.