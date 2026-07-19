España vs. Argentina: La gran final del Mundial 2026 en vivo

El planeta fútbol se detiene este domingo. A partir de las 16:00 (hora paraguaya), el imponente MetLife Stadium se convierte en el epicentro del universo con la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. España y Argentina, cara a cara bajo el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

España: La máquina perfecta busca la corona

La selección de Luis de la Fuente llega con el cartel de favorita y un andar que asusta. Tras despachar a Francia con un contundente 2-0 en semifinales, “La Roja” aterriza en Nueva Jersey respaldada por una racha histórica de 37 partidos invicta, acumulando 27 victorias y 10 empates.

El éxito español se sostiene en un equilibrio brutal. Por un lado, muestran un muro infranqueable al haber encajado un solo gol en los siete partidos del torneo gracias a un mediocampo imperial comandado por Rodri. Por el otro, explotan la magia del chico de moda, un Lamine Yamal que llega encendido y lidera el Mundial con 30 regates completados.

Argentina: Carácter, épica y la última danza del ’10′

En la otra esquina, la vigente campeona del mundo no piensa ceder su trono. La ‘Scaloneta’ busca el bicampeonato tras una demostración de puro corazón en semifinales, donde remontó una batalla épica ante Inglaterra para ganar 2-1 con goles agónicos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

A diferencia del pulcro camino español, lo de Argentina fue pura resistencia, superando prórrogas extremas ante Suiza y Cabo Verde. Sin embargo, las armas de los sudamericanos son letales: acumulan 14 victorias consecutivas y cuentan con el factor Lionel Messi. A sus 39 años y en su último baile mundialista, Leo está firmando un torneo de locura con 8 goles y 4 asistencias.

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España vs. Argentina: minuto a minuto en vivo

España-Argentina, la mejor final posible por una corona mundial

España y Argentina cruzan su destino hoy (16:00), en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, en busca de una corona mundial que consagre a La Roja, y con ella a Lamine Yamal, o despida con los máximos honores a Leo Messi, que jugará su último partido en una Copa del Mundo.

Argentina vs. España: a qué hora es la final del Mundial 2026 y dónde verla en vivo

El MetLife Stadium corona hoy al nuevo rey del fútbol en un choque inédito cargado de mística, récords y la mítica batalla entre los recientes campeones de la Eurocopa y la Copa América. A qué hora es y dónde seguirlo en vivo.

Lionel Messi, a 90 minutos de agigantar su leyenda en la gran final de Norteamérica 2026

El astro argentino, Lionel Messi buscará el bicampeonato mundial frente a España en Nueva York, regulando sus fuerzas a los 39 años para dar la última gran función de su carrera.

Leo Messi: “Lo de la foto con Lamine es una locura”

Leo Messi aseguró este viernes, a dos días de la final del Mundial de Argentina contra España, que es “una locura” la foto que le hicieron hace años con un Lamine Yamal bebé, y ahora su rival en el partido que entregará la Copa del Mundo 2026.

“España no es solo Lamine”, dice Messi antes de la final del Mundial

El astro argentino Lionel Messi advirtió que la fortaleza de España, su rival en la final del Mundial de 2026 el domingo, no se limita al talento del prodigio Lamine Yamal.

Scaloni: “No creo que la experiencia de jugar una final sea fundamental”

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, desmintió que haber jugado una final antes le dé ventaja a su equipo frente a España, en la final que los enfrentará el próximo domingo, en el Metlife de Nueva York.

De la Fuente frena las comparaciones: “Lamine tiene que ser Lamine; Messi es inigualable”

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, confirmó que Lamine Yamal está en condiciones para disputar la final del Mundial 2026 frente a Argentina y destacó que el joven talento debe construir su propio camino, sin comparaciones con Lionel Messi.

Rodri: “Argentina es más que Messi”

Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, analizó a Argentina, su rival en la final del Mundial el 19 de julio, a la que consideró que “es más que Messi” y que, junto a España, son “los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva”.