España firma un doblete histórico nunca antes visto en el fútbol

El triunfo de la selección de Luis de la Fuente en el MetLife Stadium no solo significa colgar una segunda estrella en el pecho de la camiseta masculina. España rompió los libros de historia del deporte rey al convertirse en el primer país de la historia que es campeón del mundo en mujeres y hombres en un ciclo simultáneo. Un dominio absoluto y sin precedentes a nivel global.

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El equipo masculino se consagró este domingo al imponerse por 1-0 a la Albiceleste gracias al agónico gol de Ferran Torres en la prórroga, emulando la hazaña que sus compañeras iniciaron hace exactamente tres años, un mes y un día.

La selección femenina reina en el planeta desde el inolvidable 20 de agosto de 2023, cuando el país entero vibró con aquella victoria ante Inglaterra en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sellada gracias a un zapatazo histórico de la lateral Olga Carmona en el minuto 29 del partido jugado en Sídnei.

El futuro de las coronas mundiales

Con ambos cetros en su poder, el fútbol español se prepara para defender sus coronas en los próximos años en citas que prometen ser espectaculares. Las primeras en poner su título en juego serán las jugadoras de la selección femenina, ya que la décima edición del Mundial se disputará el próximo año en Brasil, programada del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Por su parte, el equipo masculino estirará su reinado hasta la emblemática cita de 2030. Un torneo muy especial que se jugará en España, Portugal y Marruecos, pero que arrancará con partidos inaugurales y conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar el centenario de las Copas del Mundo. España mira hoy a todos desde la cima del fútbol mundial.