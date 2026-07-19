Mundial de Fútbol
19 de julio de 2026 a la - 23:24

España firma un doblete histórico nunca antes visto en el fútbol

El capitán de España Rodri levanta el trofeo mientras el equipo celebra la victoria en el partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
El capitán de España Rodri levanta el trofeo mientras el equipo celebra la victoria en el partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos.CHRISTOPHER NEUNDORF

Con la victoria ante Argentina, España el país se convierte en el primero en reinar en simultáneo en los Mundiales masculino y femenino.

Por ABC Color

El triunfo de la selección de Luis de la Fuente en el MetLife Stadium no solo significa colgar una segunda estrella en el pecho de la camiseta masculina. España rompió los libros de historia del deporte rey al convertirse en el primer país de la historia que es campeón del mundo en mujeres y hombres en un ciclo simultáneo. Un dominio absoluto y sin precedentes a nivel global.

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El equipo masculino se consagró este domingo al imponerse por 1-0 a la Albiceleste gracias al agónico gol de Ferran Torres en la prórroga, emulando la hazaña que sus compañeras iniciaron hace exactamente tres años, un mes y un día.

La selección femenina reina en el planeta desde el inolvidable 20 de agosto de 2023, cuando el país entero vibró con aquella victoria ante Inglaterra en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sellada gracias a un zapatazo histórico de la lateral Olga Carmona en el minuto 29 del partido jugado en Sídnei.

La selección española femenina celebra tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
La selección española femenina celebra tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El futuro de las coronas mundiales

Con ambos cetros en su poder, el fútbol español se prepara para defender sus coronas en los próximos años en citas que prometen ser espectaculares. Las primeras en poner su título en juego serán las jugadoras de la selección femenina, ya que la décima edición del Mundial se disputará el próximo año en Brasil, programada del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Rodri de España levanta el Trofeo del Ganador de la Copa Mundial de la FIFA luego de la victoria de su equipo tras el partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.
Rodri de España levanta el Trofeo del Ganador de la Copa Mundial de la FIFA luego de la victoria de su equipo tras el partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Por su parte, el equipo masculino estirará su reinado hasta la emblemática cita de 2030. Un torneo muy especial que se jugará en España, Portugal y Marruecos, pero que arrancará con partidos inaugurales y conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar el centenario de las Copas del Mundo. España mira hoy a todos desde la cima del fútbol mundial.

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