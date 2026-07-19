La Roja derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, repitiendo el guion de su primer campeonato, cuando Andrés Iniesta marcó el tanto decisivo frente a Países Bajos en el tiempo suplementario de la final de 2010.

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Con esta consagración, Europa amplía su hegemonía en la máxima cita del fútbol. De las últimas seis ediciones del Mundial, cinco fueron ganadas por selecciones europeas: Italia (2006), España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) y nuevamente España (2026). La única excepción fue Argentina, campeona en Catar 2022.

En el historial absoluto, Brasil continúa como el país más ganador con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, con cuatro cada uno. Argentina permanece con tres coronas, mientras que España, Francia y Uruguay acumulan dos. Inglaterra completa la lista de campeones con un solo título.

Por continentes, Europa alcanzó su decimotercer campeonato mundial, ampliando la ventaja sobre Sudamérica, que suma nueve conquistas.

Últimos campeones del Mundial

Año Campeón Subcampeón Tercer puesto Cuarto puesto 2026 España Argentina Inglaterra Francia 2022 Argentina Francia Croacia Marruecos 2018 Francia Croacia Bélgica Inglaterra 2014 Alemania Argentina Países Bajos Brasil 2010 España Países Bajos Alemania Uruguay 2006 Italia Francia Alemania Portugal

España vuelve así a la cima del fútbol mundial y se consolida como una de las grandes potencias de este siglo, al sumar su segunda estrella en apenas cuatro participaciones mundialistas consecutivas llegando, además, a otra final histórica.