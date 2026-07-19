La Roja derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, repitiendo el guion de su primer campeonato, cuando Andrés Iniesta marcó el tanto decisivo frente a Países Bajos en el tiempo suplementario de la final de 2010.
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Con esta consagración, Europa amplía su hegemonía en la máxima cita del fútbol. De las últimas seis ediciones del Mundial, cinco fueron ganadas por selecciones europeas: Italia (2006), España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) y nuevamente España (2026). La única excepción fue Argentina, campeona en Catar 2022.
En el historial absoluto, Brasil continúa como el país más ganador con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, con cuatro cada uno. Argentina permanece con tres coronas, mientras que España, Francia y Uruguay acumulan dos. Inglaterra completa la lista de campeones con un solo título.
Por continentes, Europa alcanzó su decimotercer campeonato mundial, ampliando la ventaja sobre Sudamérica, que suma nueve conquistas.
Últimos campeones del Mundial
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|Tercer puesto
|Cuarto puesto
2026
España
Argentina
Inglaterra
Francia
2022
Argentina
Francia
Croacia
Marruecos
2018
Francia
Croacia
Bélgica
Inglaterra
2014
Alemania
Argentina
Países Bajos
Brasil
2010
España
Países Bajos
Alemania
Uruguay
2006
Italia
Francia
Alemania
Portugal
España vuelve así a la cima del fútbol mundial y se consolida como una de las grandes potencias de este siglo, al sumar su segunda estrella en apenas cuatro participaciones mundialistas consecutivas llegando, además, a otra final histórica.