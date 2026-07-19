Mundial de Fútbol
19 de julio de 2026 a la - 19:24

Europa amplía su hegemonía en la máxima cita del fútbol

Nico Williams y Lamine Yamal festejan otro título para España.
Nico Williams y Lamine Yamal festejan otro título para España.SARAH YENESEL

La selección de España volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol al conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026, logrando el segundo título de su historia, 16 años después de la inolvidable coronación en Sudáfrica 2010 y Europa amplía su hegemonía en la máxima cita del fútbol.

Por David Rolón

La Roja derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, repitiendo el guion de su primer campeonato, cuando Andrés Iniesta marcó el tanto decisivo frente a Países Bajos en el tiempo suplementario de la final de 2010.

Lea más: España se proclama campeón de la Copa del Mundo 2026 al vencer a Argentina en la prórroga

Con esta consagración, Europa amplía su hegemonía en la máxima cita del fútbol. De las últimas seis ediciones del Mundial, cinco fueron ganadas por selecciones europeas: Italia (2006), España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) y nuevamente España (2026). La única excepción fue Argentina, campeona en Catar 2022.

En el historial absoluto, Brasil continúa como el país más ganador con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, con cuatro cada uno. Argentina permanece con tres coronas, mientras que España, Francia y Uruguay acumulan dos. Inglaterra completa la lista de campeones con un solo título.

Por continentes, Europa alcanzó su decimotercer campeonato mundial, ampliando la ventaja sobre Sudamérica, que suma nueve conquistas.

Últimos campeones del Mundial

AñoCampeónSubcampeónTercer puestoCuarto puesto

2026

España

Argentina

Inglaterra

Francia

2022

Argentina

Francia

Croacia

Marruecos

2018

Francia

Croacia

Bélgica

Inglaterra

2014

Alemania

Argentina

Países Bajos

Brasil

2010

España

Países Bajos

Alemania

Uruguay

2006

Italia

Francia

Alemania

Portugal

España vuelve así a la cima del fútbol mundial y se consolida como una de las grandes potencias de este siglo, al sumar su segunda estrella en apenas cuatro participaciones mundialistas consecutivas llegando, además, a otra final histórica.

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