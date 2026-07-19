Las lágrimas de Lionel Messi tras cerrar su capítulo mundialista

La cara más cruel del fútbol se vio este domingo en el MetLife Stadium. Lionel Messi no pudo contener las lágrimas tras caer en la prórroga ante España por 1-0. En el que con toda probabilidad fue el último partido de su legendaria carrera en los Mundiales, al astro argentino le tocó morder el polvo en la segunda final de su vida, reviviendo el fantasma de Brasil 2014.

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Aunque aguantó de manera estoica durante el pitazo final, la emoción desbordó al ’10′ justo después de subir al palco y recibir la medalla de subcampeón de manos del presidente estadounidense, Donald Trump. Al bajar al césped y ver los ojos de sus compañeros, Messi se rompió por completo. Caminó hacia el fondo albiceleste y, roto en llanto, agradeció el apoyo de una hinchada que jamás lo dejó solo.

El emocionante homenaje de las dos aficiones

Lejos de los reproches, los miles de argentinos que en Catar 2022 celebraron la tercera estrella junto a él le dedicaron una ensordecedora ovación y corearon su nombre al unísono. Pero el respeto al mito traspasó fronteras: la propia afición española se puso en pie y homenajeó al crack de Rosario cuando subió a recoger su medalla. Fue un tributo unánime del planeta fútbol a un jugador irrepetible.

Los brutales números de su sexto Mundial

A sus 39 años, el delantero del Inter Miami firmó un torneo individual de época, cargándose a la Albiceleste a la espalda en su sexta Copa del Mundo. Messi cerró su participación con ocho goles, incluyendo un triplete a Argelia, un doblete a Austria y tantos clave frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto. Además, el ex del Barcelona fue el gran héroe de las semifinales en Atlanta contra Inglaterra, donde regaló dos asistencias magistrales para meter a Argentina en la gran final.

Destronado por Mbappé en el último suspiro

La jornada de este fin de semana privó a Messi de dos premios que acariciaba. La Bota de Oro del torneo fue a parar a manos de Kylian Mbappé, quien con su doblete del sábado ante Inglaterra alcanzó los 10 goles, superando por dos al astro argentino.

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Messi se despide con un registro histórico de 21 goles en la historia de las Copas del Mundo, quedando como el segundo máximo artillero de todos los tiempos, justo por detrás de los 22 que ya firma el atacante francés con los ‘Bleus’.