Lionel Scaloni tras perder la final: “han sido mejores”

La derrota en la prórroga ante España (1-0) caló hondo en el vestuario de la Albiceleste, pero su líder dio la cara con la altura que lo caracteriza. Lionel Scaloni se declaró triste, con un “montón de cosas para decir” que ahora no valen la pena exponer, seguro de que los argentinos son grandes en las victorias y las derrotas y con la certeza de que los pupilos de su amigo Luis de la Fuente hoy “han sido mejores”.

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“Es la verdad”, agregó con resignación el seleccionador que hace cuatro años llevó a Argentina a la conquista del tercer título mundial de la historia y este domingo perdió la oportunidad de sumar el cuarto al caer ante el conjunto español.

El enorme valor del segundo puesto

Pese al golpe de quedarse a las puertas de la gloria en Nueva Jersey, el técnico de la Albiceleste enfatizó que siempre se acordará de lo hecho hasta hoy. El estratega argentino dejó claro que el camino recorrido tiene un mérito indiscutible en el fútbol actual. “Yo sí que me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta. Hay que dar una validez enorme a lo que logramos”, expresó con orgullo.

“Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos aquí, pero no vale la pena”, manifestó tras el encuentro al aludir a las dificultades que sus pupilos superaron en cada instancia de eliminación directa. Scaloni matizó que, pese a perder ante un rival que los superó, no por eso van a dejar de acordarse de todo lo que hicieron en el Mundial de Norteamérica.

Un mensaje directo al corazón de Argentina

Para cerrar su comparecencia ante los medios, el técnico de Pujato quiso dirigirse de forma muy emotiva a los millones de aficionados que los apoyaron a lo largo de todo el torneo, recordando que el fútbol es un reflejo de la vida misma.

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“Al país quiero decirle que lo dimos todo”, declaró tras subrayar que su equipo es “un gran ejemplo para la gente”. En un fútbol que muchas veces solo premia al que levanta la copa, el seleccionador argentino concluyó con una frase que ya se convierte en el nuevo mantra de la reconstrucción albiceleste: “Se pierde, hay que levantarse”, puntualizó.