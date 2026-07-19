Nueva York despide el Mundial entre euforia española y lágrimas argentinas

Tras el pitido final que coronó a España, pequeños grupos de hinchas de La Roja –mucho menos visibles en la metrópolis estadounidense en los últimos días que sus rivales sudamericanos– salieron a las calles de Manhattan ondeando sus banderas para celebrar la victoria 1-0 sobre Argentina.

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El destino era Times Square, convertida en el epicentro del fútbol mundial desde el inicio del torneo.

En Central Park, donde la ciudad había instalado un Fan Fest para 50.000 personas, Eric Centeno estalló de alegría: “¡Viva España! Soy latino. Así que, como Puerto Rico y la República Dominicana no están en la competición, apoyo al equipo de mis raíces”, declaró este neoyorquino de 42 años.

Afectada durante varios días por una densa capa de humo procedente de los incendios forestales canadienses, la ciudad finalmente recuperó la calidad del aire el domingo.

El último Mundial de Messi

Tras comenzar su día, el alcalde Zohran Mamdani se dirigió al estadio para ver el partido desde la grada. “Probablemente este sea el último Mundial de Messi”, confió Florencia Luzinin, una dentista argentina de 30 años que paseaba por Manhattan antes del partido.

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“Vimos a algunos españoles, pero ni siquiera les presté atención...”. Ella se encontraba entre los miles de argentinos que llegaron de otros estados y de todas partes del mundo.

Su decepción era tan grande como sus esperanzas tras la derrota por 1-0 ante España.

Muchos estadounidenses, por su parte, habían dejado de ver los partidos en los últimos días, especialmente tras la eliminación de la selección nacional contra Bélgica el 6 de julio.

“Es normal que la gente pierda interés en el Mundial cuando su país queda eliminado, como ocurre con cualquier evento deportivo”, comentó Chip Parham, organizador de un festival de cine, antes del partido.

Precios exorbitantes

“El evento ha quedado un poco en segundo plano. Creo que hubo una especie de cansancio tras la fase de grupos, y luego con la eliminación de Estados Unidos. España y Argentina también representan comunidades de inmigrantes relativamente modestas en Nueva York”, explica Howie Ray, de 42 años, quien siguió a Inglaterra tras la eliminación del Team USA.

Los precios exorbitantes de las entradas para la final, los más altos jamás registrados para un evento deportivo en Estados Unidos, también disuadieron a muchos aficionados.

Según TickPick, el precio promedio para el último partido de la copa alcanzó los 11.327 dólares. “Muchos de mis amigos se sintieron excluidos durante todo el torneo porque las entradas eran simplemente inasequibles”, añade Howie Ray.

Muchos se habían dejado llevar por el entusiasmo que rodeaba a un deporte que, pese a seguir siendo minoritario respecto a otros como football americano, el baloncesto o el béisbol, había ganado visibilidad.

“Bastaba con mirar alrededor para ver camisetas nuevas de todo el mundo. Toda esa energía era tremendamente positiva... El fútbol está creciendo mucho en este país, y es genial verlo”, comentó Nick Thomas, un estadounidense de 30 años.

En el bar francés Café du Soleil, en el Upper West Side de Manhattan, vivieron otra tarde ajetreada, con cerca de cien personas que habían reservado sus asientos para la final.

“Después de los Knicks (el equipo de baloncesto de Nueva York que ganó el título de la NBA este año) y el Mundial, esto va a acabar en nada... No sé qué vamos a hacer”, bromeó el camarero Karim Maloum.