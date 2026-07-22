Lanzan una colecta de firmas en Argentina para repetir la final del Mundial 2026 ante España

La dolorosa derrota en la definición de la Copa del Mundo dejó esquirlas en el público sudamericano. Una campaña digital lanzada en Argentina solicita formalmente la repetición de la final disputada el pasado 19 de julio en Nueva York, donde España se terminó consagrando campeona tras imponerse en el tiempo suplementario. La iniciativa ya superó las 61.500 adhesiones en la plataforma Change.org.

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El reclamo fue impulsado por la aficionada Gisela Sánchez y apunta directamente hacia la actuación del árbitro esloveno Slavko Vincic. La petición exige a la FIFA revisar el desarrollo del encuentro bajo el argumento de presuntas irregularidades y fallos que habrían perjudicado a la Albiceleste, aunque el texto no aporta pruebas verificadas que respalden tales acusaciones.

Un reclamo simbólico sin peso en la FIFA

Pese al impacto mediático y el rápido crecimiento en el número de firmantes, la recolección de firmas carece por completo de validez reglamentaria. El reglamento del organismo rector del fútbol mundial establece que la repetición de un partido solo puede darse bajo circunstancias excepcionales evaluadas por órganos disciplinarios oficiales, por lo que el resultado de la final es inamovible.

Este tipo de protestas virtuales no resulta novedoso en el certamen. Durante las semifinales, una campaña similar lanzada en Francia superó las 82.000 firmas para pedir la repetición del cruce ante los españoles por una polémica previa a un penal, medida que tampoco tuvo repercusión ni efecto sobre el desarrollo de la competición.

Marea humana en las calles para respaldar al equipo

Más allá de la bronca manifestada en el entorno digital por el arbitraje, el sentimiento generalizado en el país fue de gratitud. Decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintas ciudades para celebrar y agradecer el esfuerzo del plantel nacional.

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Luego del gol decisivo de Ferran Torres en el tiempo extra que definió el título a favor de España, la hinchada salió a respaldar masivamente a un grupo de jugadores que estuvo a un paso de concretar el ansiado bicampeonato mundial.