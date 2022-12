“Cristiano nunca me dijo que quería marcharse del equipo”

Fernando Santos trató de cortar toda la polémica que gira sobre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal. En la víspera de los cuartos de final contra Marruecos, el entrenador también desmintió que CR7 amenazara con abandonar el Mundial Qatar 2022 porque fue excluido del once titular y arrancó el choque contra Suiza, por los octavos, entre los suplentes.

“Nunca me dijo que quería marcharse del equipo”, mencionó Santos, quien seguidamente pidió que “dejen a Cristiano Ronaldo tranquilo”. El DT explicó como fue que conversó con el capitán en el momento de comunicar que sería suplente. “Es el capitán de nuestra selección, lo que representa para el fútbol portugués, para los aficionados, hace que tuviera que hablarle”, comenzó.

“Le expliqué porque no sería titular, se lo expliqué para que no hubiera sorpresas, creo que es un jugador importante, pero le expliqué que la estrategia era que no estuviera”, reveló Santos, quien admitió que Ronaldo “no estaba contento de la decisión”. “Tuvimos una conversación normal en la que le expliqué mi visión y la aceptó”, finalizó el estratega.

