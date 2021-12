Blas Cáceres: “Hay sondeos de Nacional”

El volante de Libertad, Blas Cáceres, no será tenido en cuenta por el entrenador Daniel Garnero y el jugador expresó que “hay sondeos de Nacional”. A la vez confirmó: “En Libertad no sigo, me van a ceder a préstamo”.

El zurdo destacó, en charla con el Cardinal Deportivo, las últimas campañas del Albo que “ya demostró eso en torneos pasados, tiene un gran plantel, un gran entrenador. Vamos a ver qué surge en estas semanas”.

Blas Cáceres recordó que en el Apertura 2021 “no fui titular pero luego me fui ganando el puesto. En el segundo semestre no tuve muchas oportunidades y por eso me van a ceder a préstamo”.

A sus 32 años ya pasó por varios puestos en los distintos clubes done militó: “Empecé en Olimpia de lateral izquierdo con (José) Pepe Cardozo, después me puso como volante por izquierda. Cuando me fui a Cerro Porteño me pusieron de volante central. Con Garnero jugué de volante central pero más retrasado. En General Díaz jugué de volante por izquierda”.

Además, de Nacional, el jugador sostuvo que “siempre hay opciones. Eso es lo bueno”. Blas Cáceres debutó en 2008 en Olimpia y sin contar los clubes mencionados anteriormente también se calzó las camisetas de Guaraní, Sol de América, Vélez Sarsfield y Patronato.