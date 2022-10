Nacional, “cómodo” con la postura de no concentrar

Nacional consiguió este lunes su tercera victoria consecutiva ante 12 de Octubre, extendiendo su magnífica racha en el Torneo Clausura 2022 donde es uno de los líderes, con 31 puntos en 14 fechas.

Miguel Jacquet, uno de los habituales en el esquema del entrenador Pedro Sarabia, habló con el Cardinal Deportivo este martes y detalló la peculiar postura de no concentrar antes de cada partido; algo que había iniciado en señal de protesta por los premios pendientes con los futbolistas.

“Gracias a Dios estamos respondiendo. No solo nosotros, sino que todos los que conformamos el plantel. Me sumé a mitad de temporada y me encontré con un grupo joven con ganas de seguir adelante, que quería grandes cosas”.

“La verdad que nos sentimos muy cómodos, decidimos entre todos no concentrarnos y seguir con eso a pesar de lo que pase más adelante. Nosotros vamos paso a paso, siempre estamos motivados”, sentenció el referente Tricolor.