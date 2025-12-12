Nacional: Roque, en la agenda tricolor

El primer en Nacional paso es la definición del cuerpo técnico. Todo indica que Hernán Rodrigo López será el reemplazante de Pedro Alcides Sarabia. Solo falta la oficialización del uruguayo, quien ya dirigió la Academia entre el segundo semestre del 2020 y el primero del 2022.

Con Santa Cruz, el club tricolor pretende jerarquizar su grupo. El atacante también es pretendido por Recoleta FC.

El veterano atacante aún no definió si seguirá jugando de manera profesional o ya colgará sus botines.

Además de la conformación de un buen plantel, Nacional se encuentra abocado a la ampliación y el mejoramiento de su estadio, el Arsenio Erico, con el montaje de las tribunas para el sector de Plateas.

En 2026, el Tricolor competirá por décima ocasión en la Sudamericana. Sus intervenciones se dieron en 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 y 2024.