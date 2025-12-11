Nacional
11 de diciembre de 2025 - 19:34

Nacional, el único club sin técnico

Hernán Rodrigo López (47 años), principal candidato a la conducción técnica de Nacional.
Nacional es el único club del círculo privilegiado en nuestro fútbol sin confirmar su cuerpo técnico.

Por ABC Color

La tendencia es que el uruguayo Hernán Rodrigo López vuelva a la Academia del fútbol paraguayo, Nacional, en la que estuvo entre setiembre de 2020 y marzo de 2022, con 60 juegos (17 victorias, 27 empates y 16 derrotas).

Los entrenadores de los otros clubes de Primera son: Olimpia: Pablo Sánchez. Cerro Porteño: Jorge Bava. Libertad: Francisco Arce. Guaraní: Víctor Bernay. Luqueño: Lucas Barrios. Trinidense: José Arrúa. 2 de Mayo: Eduardo Ledesma. Ameliano: Roberto Nanni. Recoleta: Jorge González Frutos. San Lorenzo: Sergio Orteman. Rubio Ñu: Gustavo Morínigo.