Nacional, el único club sin técnico

La tendencia es que el uruguayo Hernán Rodrigo López vuelva a la Academia del fútbol paraguayo, Nacional, en la que estuvo entre setiembre de 2020 y marzo de 2022, con 60 juegos (17 victorias, 27 empates y 16 derrotas).

Lea más: Kure’i Ruiz, en Luqueño

Los entrenadores de los otros clubes de Primera son: Olimpia: Pablo Sánchez. Cerro Porteño: Jorge Bava. Libertad: Francisco Arce. Guaraní: Víctor Bernay. Luqueño: Lucas Barrios. Trinidense: José Arrúa. 2 de Mayo: Eduardo Ledesma. Ameliano: Roberto Nanni. Recoleta: Jorge González Frutos. San Lorenzo: Sergio Orteman. Rubio Ñu: Gustavo Morínigo.