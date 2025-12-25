Nacional: Lucas González, con una nueva oportunidad

El atacante Lucas González, destacado por su capacidad de definición, viene de cumplir muy buenas temporadas en Recoleta FC, primero en la campaña consagratoria de la División Intermedia 2024 y luego en la máxima categoría.

El artillero, que este año marcó nueve goles en 39 partidos con el Canario, militó en Guaireña, Tacuary y “Reco”. Curiosamente, con la casaca tricolor de Nacional le costó afianzarse. Por ese motivo era permanentemente cedido.

Con la madurez de sus 28 años y contando con jugadores de jerarquía en la plantilla, Lucas tiene la misión de marcar goles en Nacional, que gestiona la llegada de Alejandro “Salah” Samudio, además de asegurar el concurso del veterano mundialista Roque Luis Santa Cruz.

Otro jugador nacionalófilo que militaba en Recoleta y que en teoría debería regresar a la institución de Barrio Obrero es el lateral izquierdo Juan Sebastián Vargas (23), quien señaló dos tantos en 20 presentaciones en el elenco aurinegro dirigido por Jorge González Frutos.