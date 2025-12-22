Nacional: Silvio Torales regresa a casa

El volante central Silvio Torales, finalista de la Copa Libertadores con la Academia, Nacional, en el 2014, viene de militar en General Caballero de Juan León Mallorquín, con 30 partidos disputados en este 2025, obteniendo el título de la Copa Paraguay con el Rojo del Alto Paraná.

Lea más: Un referente deja la Academia

Pumas de México, Cerro Porteño, River Plate (el Kelito), Independiente de Campo Grande, Real Santa Cruz de Bolivia y Ameliano, los otros clubes por los que pasó Torales.

Las bajas tricolores son Claudio Núñez (fue al Cienciano de Perú), Cristian Colmán, Celso Ortiz y Fabián Franco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La dirigencia aguarda la respuesta del mundialista Roque Santa Cruz, el atleta en actividad de mayor edad en competir en la máxima categoría (44 años).