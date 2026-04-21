Bernay: “El partido se jugó como se pudo, el campo no permitió más”

El técnico reconoció que el contexto climático fue determinante en el desarrollo del partido y condicionó la propuesta futbolística de su equipo. “Sabíamos que no iba a ser posible hacer un juego vistoso. Por eso decidimos cambiar el sistema y apostar por un juego más directo, con dos delanteros de área y buscando mucho las bandas”, explicó.

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En ese sentido, Bernay detalló que la intención fue evitar la zona de gestación, afectada por el mal estado del terreno, y apostar a pelotas largas y centros. “Era muy difícil asociarse, buscar el tercer hombre o progresar con claridad, entonces optamos por saltar líneas y generar desde los costados”, agregó.

El entrenador también se refirió a la modificación táctica en el segundo tiempo, cuando su equipo volvió a una línea de cuatro en defensa. “Vimos que el rival iba a cargar más por las bandas y ajustamos para contener mejor a sus laterales. El partido se hizo muy dividido, muy luchado, y ahí nos costó generar situaciones”, señaló.

Además, explicó que Nacional llegó al compromiso con varias bajas, lo que obligó a reestructurar el equipo. “Tuvimos cinco ausencias importantes y eso nos llevó a cambiar prácticamente la mitad del once”, indicó, al tiempo de enviar su apoyo al lesionado Fernando Román.

Por otra parte, Bernay destacó el rendimiento de Roque Santa Cruz, a quien calificó como “un futbolista emblemático”. “Sigue aportando muchísimo, entrena al 100% y tiene una gran ascendencia en el grupo. Estoy muy conforme con su rendimiento”, expresó.

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Finalmente, el técnico valoró la actitud de sus dirigidos pese a no conseguir la victoria. “Queremos ganar, pero también es importante la entrega. El equipo dejó todo, combatió bien y mostró sentido de pertenencia. Eso también nos deja tranquilos”, concluyó.