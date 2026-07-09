Cardozo Lucena llega a la Academia

Fueron 18 partidos (con un gol) los animados por Ángel Cardozo Lucena en Rubio Ñu en el primer tramo de la temporada. El mediocampista de contención, de 31 años, es la segunda incorporación de Nacional en este mercado de pases.

Los nuevos fichajes tricolores juegan en el mismo puesto, tanto Cardozo Lucena como Jordan Federico Santacruz (30), quien regresa al club después de prestar servicios al Oriente Petrolero de Bolivia.

La carrera profesional de Cardozo Lucena comprende los clubes Libertad, Rubio Ñu, Cerro Porteño y Colón de Santa Fe.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. En la primera fecha, el equipo académico, dirigido por el técnico argentino Víctor Bernay, jugará contra Sportivo Ameliano, el sábado 25 en La Fortaleza de Villeta, a las 18:30.