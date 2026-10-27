El problema de Nacional no son sus rivales, es interno

El pasado fin de semana, Nacional sufrió en casa una dolorosa derrota sobre la hora contra Trinidense por 1-0, tras la cual su director técnico, Víctor Bernay, expresó su malestar por los hostigamientos permanentes de la propia afición tricolor, cuando lo ideal es que la misma anime para que el grupo pueda salir adelante.

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“Estamos entrando en la locura del insulto, en la locura de que no ganemos y somos una porquería. No somos porquería, somos humanos”, expresó el correcto profesional argentino, quien cumple su segundo ciclo en la Academia.

Se sabe que la Preferencia (Visera) nacionalófila es pesada, pero el orientador considera que a veces los límites son superados.

“Todos en nuestro trabajo no tenemos el mejor rating todos los días, la mejor venta del día. Esto es la vida, y la vida se trata de trabajar, de ser digno, de proponerse objetivos, que en el fútbol a veces no son alcanzables, y muchas veces te podés quedar en el camino”, referenció Bernay, evidentemente afectado por los insultos tras la caída contra la Cruz amarilla.

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“En el fútbol a veces vas a ser el mejor, otras veces estar emparejado y otras perder. Pero a mí no me perturba, sí no lo comparto, porque la mala educación no la comparto. No voy a una obra a insultar a los obreros porque no me compete, y porque tampoco entiendo de lo que es el trabajo de un obrero, porque no tengo capacidad para ejecutarlo”, aseguró.

Con una campaña que comprende 8 victorias, 5 empates y 3 caídas, el Trico está a 4 puntos del líder Olimpia, por lo que el estratega considera que si todos empujan, podrán pelear por el Clausura hasta el final.

En la decimoséptima ronda, Nacional jugará con Sportivo Luqueño en próximo sábado, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:30.