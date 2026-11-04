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Nacional
04 de noviembre de 2026 - 15:44

Falta de rebeldía aleja a Nacional de la punta del Clausura

Víctor Eduardo Ceferino Bernay (56 años), director técnico argentino de Nacional.
Víctor Eduardo Ceferino Bernay (56 años), director técnico argentino de Nacional.ABC Color

Nacional sufrió el martes en casa una dolorosa derrota por 2-0 contra el descendido San Lorenzo. Para el entrenador tricolor, Víctor Bernay, nuevamente insultado por la parcialidad académica, al equipo le faltó rebeldía.

Por ABC Color
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La del martes fue la segunda derrota seguida de Nacional en el Arsenio Erico, después del traspié por 1-0 contra Trinidense, “sobre la hora”. Esta vez la caída por 2-0 resultó aún más dolorosa, porque fue contra San Lorenzo, matemáticamente descendido a la División Intermedia.

Lea más: San Lorenzo es el “santo de devoción” para el líder Olimpia

“A mi criterio. nos faltó rebeldía, creer en lo que estábamos haciendo. No pudimos sostener el juego colectivo”, significó Víctor Bernay, cuestionado por los aficionados ubicados en La Visera.

“La derrota nos duele, nos lastima muchísimo. Nos faltó capacidad de sostener lo que estábamos haciendo. Son esos partidos que no te salen y que no jugaste bien”, indicó.

Sobre los improperios de los fanáticos, consignó: “Es algo que aparentemente es normal en todas las instituciones, estamos expuestos a las críticas y al enojo de la gente”.

Lo que viene. “El sábado jugamos otro partido importante ante un rival importante”, en referencia al enfrentamientos contra Libertad, a desarrollarse en La Huerta, a las 19:30.

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