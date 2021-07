“Se hizo cosas a espaldas de la directiva”

“Para ser sincera y responsable, muchos de los créditos se tomaron a espaldas de la Comisión Directiva, muchos nos enteramos por la prensa, hay créditos que se tomaron a nivel personal. Se hizo cosas a espaldas de nosotros, eso es real, aunque duela. Son créditos que no han sido avalados por la Comisión Directiva”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Este es mi segundo periodo y mi perfil es más de trabajo que de exposición, Marco (por Trovato) sabe que muchas actas no estaban firmadas por miembros de la Comisión Directiva. No podemos ser responsables de algo que no hicimos. Nuestra responsabilidad es con los socios”, añadió Domínguez.

No le consta que se hizo con el dinero y aclaró que Trovato sabe que algunas decisiones se tomaron en cuatro paredes. “Lo único que puedo decir es que muchos prestamos que se tomaron fueron a espaldas de la Comisión Directiva, no me consta que se hizo del dinero. Pienso que los trapos sucios se tienen que lavar en casa, pero hay situaciones que es mejor que sepan los socios y Marco sabe que muchas decisiones se tomaron entre cuatro paredes”.

Mencionó que no conoce el tema de los préstamos porque se hizo a espaldas de los directivos. “No conozco los documentos, no sé si fue a nivel personal porque se hizo a espaldas de la directiva. En las reuniones no se tocaban los temas. De lo que se habló fue del préstamo para hacer los trabajos en la Villa Olimpia, no se tocaban el tema de los préstamos”.

“La situación es delicada, apeló al buen tino de los dirigentes y a no seguir destruyendo las cosas que se hicieron con el afán de solucionar a lo loco, mi obligación como directiva es apelar al presidente, a la Comisión Directiva y si no nos escuchan recurrir a los socios”.

Al final comentó que nunca tuvo problemas con el anterior presidente del club, Marco Trovato.