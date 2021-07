Olimpia clasificó a los cuartos de la Copa Libertadores y medirá al Flamengo por un lugar en las semifinales. La edición 2021 regaló al Franjeado un capítulo para la revancha contra el Internacional de Porto Alegre, que en la fase de grupos había ganado los dos partidos (6-1 y 1-0), y el tricampeón de América no falló. Después de igualar 0-0 en los 180 minutos, la serie culminó en los penales: los dirigidos por Sergio Orteman vencieron 5-4 al Colorado y avanzaron de ronda

“Muy contento por la clasificación. Sabíamos que el partido se iba a presentar así. Trabajamos mucho para poder enfrentarlo. Todo el equipo estuvo concentrado los noventa minutos y pudimos pasar a cuartos”, expresó Richard Ortiz, quien regresó a la formación después de cumplir en la ida una jornada de suspensión por la acumulación de tarjetas amarillas. “Conforme con el equipo. Orgulloso de mis compañeros”, agregó.

Como en las semifinales de 1989, el Decano eliminó a los gaúchos a través de la tanda, que según el capitán no era el deseo del equipo, que buscó triunfar en el tiempo reglamentario. “Nosotros no pensábamos en ir a los penales. Hablamos de que debíamos estar concentrados, todo el equipo lo estuvo. No fallamos, también nuestro arquero nos salvó. Ahora vamos a tener tiempo de corregir algunas cosas”, culminó Ortiz, quien anotó el cuarto remate.