El día que Flamengo derrotó a Olimpia por W.O

Los cuartos de final de la Copa Libertadores continúan con otro choque entre campeones de América: Olimpia y Flamengo. El Decano y el Mengão disputan la ida (18:15) en el Manuel Ferreira, que nuevamente reabre las puertas para el ingreso de un número limitado de aficionados. Paraguayos y brasileños chocan en un certamen en el que el Franjeado nunca perdió contra el Rubro-Negro. Pero ampliando el historial con la inclusión de otros torneos como la Mercosur y la Supercopa, los cariocas ganaron en cinco oportunidades, con un detalle muy particular en uno de los triunfos: fue por walkover (W.O.).

El 21 de agosto de 2001, la Confederación Sudamericana de Fútbol concedió al Flamengo, con un resultado 2-0, los tres puntos de la tercera jornada del Grupo B de la Copa Mercosur. Unos días antes del partido programado en Río de Janeiro, la FIFA excluyó temporalmente al Decano de los campeonatos internacionales. ¿La razón? Una sanción al club porque Osvaldo Domínguez Dibb acudió a la justicia ordinaria por cuestiones judiciales contra los jugadores Nelson Zelaya, Juan Carlos Franco y Ricardo Tavarelli.”Se ejecutará con efecto inmediato la sanción prevista en la decisión del 19 de diciembre de 2000, a saber, la exclusión del club Olimpia de toda competición internacional”, fue el comunicado del organismo a la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El 4 de agosto, el diario ABC, explicó porque el club había adoptado acciones legales contra los futbolistas: “Acerca de Tavarelli, Olimpia y el jugador ya llegaron a un acuerdo para la continuidad del arquero en Para Uno, pero falta la homologación del juez correspondiente del acuerdo que se realizó entre el jugador y Olimpia. El caso de Franco se inició en el momento en que el jugador no quiso firmar contrato por dos años (como pretendía Olimpia), sino solamente por un año, acuerdo al que se llegó finalmente, pero el expediente sigue en la justicia laboral. Incluso, Franco recibió una prima de 25 mil dólares hasta fin de año. Respecto a Zelaya, Olimpia planteó ante la justicia una prima de indemnización por promoción del jugador. Su caso está en el juzgado de Lambaré”.

Las medidas contra Tavarelli, Franco y Zelaya fuera de los ámbitos deportivos, según la FIFA. La suspensión comenzó una disputa entre Domínguez Dibb y la Asociación Paraguaya de Fútbol encabezada por el Lic. Óscar Harrison. “Olimpia en su momento retiró todas las cuestiones judiciales que tenía en la justicia ordinaria. La diferencia contractual que tenemos con algunos futbolistas no es competencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. No tengo más nada que decir en estos momentos y algo oficial lo haremos después. Yo estoy tranquilo y no estoy preocupado. Consiguieron una gran hazaña y seguramente están felices”, disparó el entonces presidente franjeado contra la APF.