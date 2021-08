Tavarelli: “Estamos en modo fe y modo copa”

“Estamos en modo fe y en modo copa de Olimpia. En estas instancias se tiene un envión grande con la rica historia de Olimpia, es una cosa en modo copa y se le puede medir de otra forma a nivel local, estoy con expectativas que las cosas van a salir bien, estamos ante un equipo muy bueno”, señaló Tavarelli a la 730 AM, ABC Color.

“Olimpia conforme va pasando las distancias se agranda, lo último fue lo del 2013, empezamos con muchas adversidades y llegamos a la final de la Libertadores”, añadió Tavarelli.

También habló del rival. “Flamengo es el equipo de más arrastre en Brasil y todo allá se dimensiona y se agranda mucho más, es una especie de Boca donde cualquier noticia toma mucha consideración. Hay muchos intereses ahí, todas las cosas que pasan ahí se dimensiona, lo que arrastra Flamengo con victorias o derrotas tiene sus consecuencias”.

Cree que Olimpia no se tiene que desesperar. “Creo que Olimpia no se tiene que desesperar, no recibir goles será condicionante para Flamengo, lo que paso en la fase pasada, condiciona al que va a jugar de local porque sabe que si le hacen un gol va a tener que remar mucho, hay que tratar de mantener el arco en cero, será un partido súper táctico y sería ideal no recibir goles. Hay que mantener el equilibrio y bscar dañar al rival. A ellos no les gusta jugar con paraguayos, uruguayos y argentinos”.

“Son jugadores livianos, les gusta driblear, no les gusta que las marcas sean muy duras. El juego de fricción no les gusta mucho, hay que ir por ahí y no darles espacio, no hay que dejarles pensar porque ahí te hacen la diferencia”, añadió.

Por último, habló de Roque Santa Cruz y la ubicación que tendrá Richard Ortiz. “Estuve con él el domingo, compartimos un rato, se lo ve bien, con muchas ganas así como el equipo, hay mucha fe, esa es la palabra clave que uno tiene en Olimpia por su historia. Creo que Richard puede encajar bien ahí porque tiene mucha fuerza, puede darle seguridad a la defensa, seguro hará una gran labor y será el líder de la defensa”, concluyó.