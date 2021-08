Pitta parte rumbo al Huesca

“Ojalá pueda tener buenos partidos y buenas actuaciones en el Huesca. Estaba teniendo varias ofertas, había una de Emiratos también al igual que el del Huesca y a última hora ellos mejoraron la oferta, nos inclinamos hacia ahí por lo futbolístico, conviene más el fútbol español para seguir creciendo y apuntar también a la selección”, señaló Pitta en conferencia de prensa en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

“Me voy tranquilo porque ya tengo la experiencia de haber ido a Portugal, estuve allí ocho meses y no es tanta la diferencia, además me va a ayudar el idioma, me voy contento con el paso que estoy dando”, añadió.

Señaló que se va satisfecho por lo hecho en Olimpia. “Huesca compró el 60 % del pase y Olimpia se queda con el 40 %. Me voy muy contento, estoy más que satisfecho por mis actuaciones en Olimpia, creo que dejo la puerta abierta y metas pendientes, ojalá pueda volver alguna vez al Olimpia. El partido contra Táchira, por ejemplo, es uno de los buenos recuerdos que me llevo del club”.

Tuvo una buena relación con todos en el club. “La relación fue muy buena, me recibieron de la mejor manera, los compañeros cuando llegue de Luqueño me recibieron de manera espectacular y ahora en la despedida se portaron bien, le agradezco a todos los que trabajan en el club”.

Sobre el Huesca señaló. “Ya empezó el campeonato, el Huesca ganó 2-0 en el primer partido y voy con la ilusión de poder ayudar, me hablaron bien y queremos ascender a primera que es el gran objetivo. Voy mejorando de la lesión, ojalá en cinco o siete días pueda estar jugando tranquilamente”.

Cree que sus excompañeros harán un gran partido ante el Flamengo. “Le veo bien a mis excompañeros de cara a la revancha ante Flamengo, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, son jugadores que tienen mucha jerarquía. Creo que Olimpia tiene para dar vuelta”.

Y mencionó a Enrique Landaida, actual entrenador de Olimpia y reiteró su deseo de volver alguna vez al decano. “Llega un técnico que conoce bien al grupo, se ganó varios partidos con él, espero que traigan la clasificación de Brasil. Salí campeón con Olimpia y me voy contento por eso, dejo la puerta abierta y ojalá pueda volver alguna vez para ganar la Copa Libertadores”, finalizó.