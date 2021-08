Olimpia es “un Titanic que va a pique”, señala Martínez

El socio vitalicio de Olimpia, Rubén Martínez, conocido como Lobo, criticó las condiciones en las que actualmente se encuentra el club tanto financiera como deportivamente.

En contacto con el Cardinal Deportivo señaló que el ahora entrenador del equipo, Enrique Landaida “se hizo cargo de un Titanic que va a pique. Él no es el responsable. No lo culpo pero no está capacitado para sacar el barco a flote”.

Si bien dijo que es amigo del padre, aseveró que “es un improvisado. El saco le queda gigantesco”. También el anterior técnico, Sergio Orteman, fue cuestionado por el Lobo: “No tenía que pasar ni por la vereda del club”. Acotó que Orteman “envió al descenso a Sportivo San Lorenzo, al Capitán Figari, no tuvo buen rendimiento en Sol de América y Olimpia lo contrata. En qué cabeza entra eso. Es un despropósito total”.

“No hay ninguna posibilidad de mejoramiento con este plantel. Vamos a tener que arañar para que no nos quedemos en la cola permanentemente”, afirmó. El Decano marcha último en la clasificación del Clausura, con solo tres puntos después de seis fechas.